Çavuş’un İçme Suyu Alt Yapısı Yenilendi

.Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yazıhan İlçesi Çavuş Mahallesi’nin (köyünün) içmesuyu altyapısını tamamen yeniledi. İriağaç – Çavuş Mahalleleri İhalesi kapsamında Çavuş Mahallesine 10 kilometrelik içmesuyu hat çalışması, 1 adet su deposu ve 1 adet terfi merkezi yapıldı.

Mahalle Sakini İsa Korkmaz, ”Uzun yıllardır mahallemizde su sorunu yaşıyorduk. Evlerimizde su akmıyordu. 3 kilometre uzak mesafeden bidonlarla traktörle su taşıyorduk. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız, MASKİ Genel Müdürümüz sesimize kulak vererek sorunumuzu çözüme kavuşturdu. Şu an mahallemizde içmesuyu sıkıntısı yaşamıyoruz. Her evin musluğundan temiz içmesuyu akıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a çok teşekkür ederim. Mahallemizde çalışmalar yaparak evlerimizi suya kavuşturdular. Allah devletten razı olsun, devleti başımızdan eksik etmesin.”dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, “Mahallemizin içmesuyu şebekesinde oluşan arızalar sebebiyle su kesintileri oluyordu. Var olan suyumuzu kullanamıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk, sıkıntımızı dile getirdik. Kısa zamanda mahallemize gelerek incelemeler yapıp yatırımlara başladılar. Mahallemizin içmesuyu hattını tamamen yenilediler. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir’e ve mahallemize gelip burada çalışan MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Yazıhan bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Çavuş, İriağaç ve Akyazı’da 1 milyon TL maliyetinde yatırım yaptık. Çavuş bölgesinde yaklaşık 350 bin TL maliyetinde yatırırım gerçekleştirdik. 10 kilometrelik polietilen hattı çalışması tamamladık. 1 tane 30 tonluk su deposu inşa ettik ve 1 terfi merkezi yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Bey’in destekleri ve takipleriyle çalışmalarımız Yazıhan genelinde devam ediyor. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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