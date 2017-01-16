Cazibe Merkezleri Uygulama Esasları Belirlendi

Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Diyarbakır’da açıklanan, Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde bulunan illeri kapsayan cazibe merkezlerinin oluşturulması ve teşvik edilmesine yönelik düzenlemenin uygulamasına ilişkin esaslar 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmişti. Malatya’nın da içinde yer aldığı belirlenen bu cazibe merkezlerinde uygulanacak programa ilişkin usul ve esaslar hakkında Bakanlar Kurulu kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlar kurulu tarafından yayınlanan bu karar Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayi ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsıyor.

Cazibe Merkezleri Programı desteklerinin karşılanacağı ve izleneceği programın takibi ve yürütülmesinde Türkiye Kalkınma Bankası öncü görevi üstelenecek.

Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar

Açıklanan bu karar kapsamında; İmalat sanayindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayi tesisleri ile Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri yararlanacaklar.

Destek paketleri ve unsurları

Cazibe merkezlerinde yapılacak yatırımlar için sağlanacak destekler ise Yatırım ve Üretim Desteği, Üretim Tesisi Taşıma Desteği,Danışmanlık Hizmeti Desteği,Yatırım Yeri Tahsisi Desteği,Bina Yapımı Desteği,Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği,Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği,Bina Tahsisi Desteği,Personel Eğitim Desteği gibi destekler yer alıyor. Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşullan taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalanabilecekler.

Yararlanma koşulları

Bu karar kapsamında sağlanacak desteklerden yararlanacak yatırımlar için ön koşullar ise İmalat sanayinde asgari iki milyon TL sabit yatırım tutarı ve asgari otuz kişi istihdamı sağlaması gerekiyor. Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari iki yüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranıyor. Üretim Tesisi Taşıma Desteğinde Kalkınma Bankasınca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari iki yüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı halinde yerine getirilecek. Kredilendirilecek yatırımlarda ise asgari yüzde otuzunun özkaynaklardan karşılanması zorunlu.

Başvuru

Başvurular, Kalkınma Bankasının belirleyeceği bilgi ve belgelerle Bankaya veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılacak.

Değerlendirme ve öncelik kriterleri

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde; Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması, İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetmesi, Yüksek istihdam sağlaması,İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi,İhracat potansiyelinin olması,Ar-Ge ve yenilik içermesi,Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması. Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması,Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması ve İmalat sanayi için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması gibi kriterler dikkate alınarak başvurular sonuçlandırılacak.

Malatya’nın durumu

Açıklanan bu karar içeriğini Malatya yerelinde değerlendirildiğinde, imalat sanayi dışındaki yatırımların destek unsurlarından yararlanmaması, asgari yatırım tutarının 2 milyon TL, asgari istihdamın ise 30 kişi olması beklentisi içinde olan KOBİ’leri olumsuz etkileyecek. Cazibe Merkezi Ofisi’nin Malatya Valiliği, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından oluşturularak yatırımcıya bu konuda ivedilikle hizmet vermesi önem taşıyor. Malatya’nın açıklanan 23 il içinde yer alan sekiz cazibe merkezinden biri olarak açıklanmasından sonra hemen her platformda bu kararla “Malatya Yatırıma En Hazır İl” ve “Malatya’ya Ciddi Yatırımlar Çekeceğiz” söylemlerinde bulunanların bu konuda nasıl bir çalışma yapacakları merakla bekleniyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com