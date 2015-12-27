“CBS’nin Farkındalığı Arttı”

nönü Üniversitesi (İÜ) Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut, son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) coğrafya biliminin farkındalığını diğer disiplinler, kurum ve kuruluşlarda arttırdığını belirtti.

Doç. Dr. Akbulut, İnönü Üniversitesi bünyesindeki Radyo Kampus’ta İnanç Kara Ölmeztoprak’ın hazırlayıp canlı yayında sunduğu ‘Panorama’ programına katıldı.

Doç. Dr. Akbulut, “Eğer gerçek bir bilim insanı olacaksanız, merak duygusuna sahip olmanız, hedef ve amaçlarınızı belirlemeniz, son olarak mesleğinizi sevmeniz ve öğrenme isteğinizin tükenmemesi önemlidir” dedi.

Her mesleğin kendi içinde zorlukları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akbulut, coğrafyacılar için en büyük sorununun arazi çalışmaları noktasında yeterince zaman bulamaması ve ilgili prosedürler olduğunu belirtti.

Arazi çalışmaları için kamplar yapıldığında ve çalışmalar devam ettiğinde, genelde ekipteki tek bayan olduğunu belirten Doç. Dr. Akbulut, “Arazinin zorlukları herkes için aynı şekilde belirir ve bilim insanları arasında cinsiyet kavramı ortadan kalkar. Kendi adıma böyle bir kaygı da zaten taşımam. Üstelik insan doğanın dilini anlamaya başladığında gerçekten çok mutlu olur” diye konuştu.

Çalışmaların uygulama alanı bulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Akbulut, meslek edinme açısından coğrafya bilimini kesinlikle tavsiye ettiğinin altını çizdi. Özellikle son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) coğrafya biliminin farkındalığını diğer disiplinler, kurum ve kuruluşlarda arttırdığını belirtti.

Özellikle Levent Vadisi Jeopark alanında envanter ve eğitim boyutuyla katkı sağlayan Doç. Dr. Akbulut, yeryüzünün geçmiş tarihinde herhangi bir dönemde oluşan nadir, estetik ve bilimsel değer oluşturan jeositlerin bir arada topluca bulunduğu coğrafi alanlar olarak tanımlanan jeoparkların ülkemizde yeni bilinen bir kavram olduğunu söyledi.

Jeositlerin korunması, eğitim çalışmaları ve ekonomiye sunduğu katkılarla birlikte jeopark alanlarının çok büyük getirilerinin olduğunu dile getiren Doç. Dr. Akbulut, jeoparkların kırsal alanlarda kalkınmaya destek oluşturduğunu ifade etti.

Birkaç jeopark projesinin bulunduğu ülkemizde Levent Vadisi Jeopark alanıyla, Malatya’nın, diğer şehirlere göre şanslı olduğunu belirten Doç. Dr. Akbulut, bu kavramın gelişmesi amacıyla İnönü Üniversitesi Jeopark Topluluğu’nu kurduklarını ve bu topluluğun Türkiye’nin ilk ve aktif jeopark topluğu olması sebebiyle önemli olduğunu ifade etti. İnönü Üniversitesi Jeopark Topluluğu’nun aktif olarak çok ciddi çalışmalara imza attığını belirten Akbulut, ülkemizin her yöresinin doğal ve kültürel miras açısından zenginlik sunduğu aktardı.

Akbulut, kendisini etkileyen yerleri Nemrut Kalderası (Bitlis), Ağrı Dağı , Hasan Dağı ve Levent Vadisi olarak açıkladı.

Akbulut, bu yıl 30 Ağustos 2013’te Zafer Bayramı’nı Türkiye’nin zirvesinde yani Ağrı Dağı’nın tepesinde karşıladıklarını, Ağrı Dağı’ndan Doğubayazıt ovalarına doğru sokulan lav akıntıları ve parazit konileri görmenin açıklanamaz ancak yaşandığında anlaşılabilen farklı bir duygu olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Akbulut, insanların, öğrenmekten ve sormaktan asla korkmamalılarını, ne olmak istediklerini iyi bilmelerini, sevdikleri işi yapmalarını, çok yönlü düşünmelerini, bunun için de çok fazla çalışmaları gerektiğini belirtti.