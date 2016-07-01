‘Çebiş Tüneli’nde Son Rötuşlar..

Vali Mustafa Toprak, Malatya- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çebiş Rampası’nı by-pass etmek üzere projelendirilen ‘Çebiş Tüneli’nin Ramazan Bayramı öncesinde hizmete girmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 108 kilometrelik duble yolu kapsayan, yaklaşık 250 milyon lira maliyet bedelli Malatya- Sivas karayolu yapım projesine dahil olan 630’ar metre uzunluğunda iki tüplü Çebiş Tüneli’nin Ramazan Bayramı öncesinde hizmete girmesi için hızlandırılan çalışmalar devam ediyor.

Karayolu ulaşımında “tehlikeli bölge” olarak da adlandırılan yüksek eğimli Çebiş Rampası’nı devre dışı bırakan Çebiş Tüneli’ne giden Vali Mustafa Toprak, çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Vali Toprak, “Hekimhan Tüneli” olarak adlandırdığı tüneldeki çalışmaları yerinde incelediğini ifade ederek, tünelin Ramazan Bayramı öncesi hizmete alınması için son düzenlemelerin yapılmakta olduğunu kaydetti.

BAKAN ARSLAN, “BAYRAM ÖNCESİ” DEMİŞTİ..

Geçtiğimiz Cuma günü Malatya’ya gelerek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Karahan Tüneli’ni araç geçişine açan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çebiş Tüneli’nin bayram öncesinde açılacağını ifade etmişti.

ÇEBİŞ TÜNELİ..

AKP Milletvekili Öznur Çalık, bu güzergahtaki yüksek eğimli bölümüne “Çebiş Rampası” adının, bir köylünün yıllar önce yol açılırken, karayolculara bir çebiş keserek yedirip, eğimsiz bir alandan geçmesi gereken yol güzergahını, dik rampaya rağmen evinin önünden geçirtmesi nedeniyle verildiğine ilişkin halk arasında bilinen hikayeyi şöyle anlatmıştı:

“Burada o dönem Karayolları proje yaparken, burada Cebiş Yokuşunun dibinde Haydar Amca, yol evinin önünde geçilsin diye bir tane çebişi yatırıyor kesiyor, ondan sona yol evinin önünde geçiyor. Ondan sonra Hekimhan yolunda burası Çebiş Yokuşu olarak kalmış.”

Çebiş 1 yaşındaki keçi yavrusuna yörede verilen bir isim. Ancak, Karayolları Çebiş Rampası’na alternatif olan tünellere aynı ismi verirken, keçi yavrusunun başka yörelerde söylenişi olan “Çepiç”i kullanmayı yeğleyince, tünelin girişlerindeki tabelalara, “Çepiç Tüneli” yazılmıştı.

Bu arada, Hekimhan yolundaki rampa ve sonra da tünelin “Çebiş- Çepiç” adını taşımasıyla ilgili hikayede adı geçen ‘Haydar Amca’nın oğlu Necati Farımaz, hikayenin gerçek tarafını anlatırken, tünelin adının “Hekimhan Tüneli” diye değiştirilmek istenmesine de tepki göstermiş ve şöyle demişti:

“Ben tünelin ya da o malum rampanın adlandırılmasına ilişkin açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü,Çebiş Rampası isminin konulmasında rahmetli babamın yolu çıkar amaçlı bir nevi rüşvet vermişte evinin yanından geçirmiş gibi yanlış bir algı var. Oysa ki hiç kimse bu ismin nasıl yakıştırıldığını bilmiyor. İşin aslı şöyledir: O yörede su kaynağı bizim evin önündedir .Oralarda başka da su kaynağı yoktur. Mühendisler, topoğraflar ve işçiler sık sık su almaya geldiklerinde babamla tanışırlar, sonra babam misafirperverliğini gösterip bu gruba bir çebiş kesip ikramda bulunmuş. Oysa ki yol zaten çebiş kesilmeden önce kazıklar çakılıp kireçleme yapılmıştı. Bu nedenle Hekimhan yöresinin yani herkesin bildiği ÇEBİŞ TUNELİ olarak kalmasının ne sakıncası var anlayamadım.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

TÜNELDEN SON GÖRÜNTÜLER..

VE ARŞİVDEN..