Çekirdek Fabrikası’nda Yangın
Kayısı çekirdeği fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Yangın, Hanımınçiftlği Mahallesi Halil Paşa Sokakta bulunan Çekirdek Fabrikasında meydana geldi. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına alarak söndürdü.
Nedeni araştırılmakta olan yangın sonucunda fabrikanın çatısında maddi hasar oluştu.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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