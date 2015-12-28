Vizyon Tarihi: 06 Mart 2015

Yapımı : 2015 – Türkiye

Tür : Dram

Yönetmen : Mehmet Binay, Caner Alper

Oyuncular : Ece Dizdar , Taner Birsel , Tilbe Saran , Nilüfer Açıkalın , Tuğrul Tülek

Senaryo : Caner Alper

Yapımcı : Nurhan Özenen , Mehmet Binay

Film Özeti

Otuz ikinci yaş günün gecesinde, kanlar içinde hastaneye kaldırılan Deniz’in, sıkça geçmişe döndüğü yoğun rehabilitasyon sürecinde, ruhundaki kilitli çekmeceler açılacak. Kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen aktör bir anne-babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaralar ortaya çıkacak. Senaryosu gerçek olay ve kişilerden esinlenilerek M.Caner Alper tarafından kaleme alınan “Çekmeceler” kız çocuk cinselliğine korkusuz bakışla ele alıyor.