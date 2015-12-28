Çekmeceler
Vizyon Tarihi: 06 Mart 2015
Yapımı : 2015 – Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Mehmet Binay, Caner Alper
Oyuncular : Ece Dizdar , Taner Birsel , Tilbe Saran , Nilüfer Açıkalın , Tuğrul Tülek
Senaryo : Caner Alper
Yapımcı : Nurhan Özenen , Mehmet Binay
Film Özeti
Otuz ikinci yaş günün gecesinde, kanlar içinde hastaneye kaldırılan Deniz’in, sıkça geçmişe döndüğü yoğun rehabilitasyon sürecinde, ruhundaki kilitli çekmeceler açılacak. Kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen aktör bir anne-babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaralar ortaya çıkacak. Senaryosu gerçek olay ve kişilerden esinlenilerek M.Caner Alper tarafından kaleme alınan “Çekmeceler” kız çocuk cinselliğine korkusuz bakışla ele alıyor.