Çelik ASGD Genel Başkan Yardımcısı Oldu

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin (ASGD) 22 Temmuz Cumartesi Günü Bursa’da yapılan 11. Olağan Büyük Genel Kurulu’nda güven tazeleyen İbrahim Erdoğan’ın genel başkanlığındaki Genel Merkez Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Malatya’dan Akif Çelik, genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Genel Başkanlık görevini yeniden İbrahim Erdoğan’ın üstlendiği toplantıda, Yüksel Baysal da genel başkanvekilliği görevine getirildi. 7 yeni ismin yer aldığı ASGD Genel Merkez Yönetimi’nde görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:

İbrahim Erdoğan(Genel Başkan-Bursa), Yüksel Baysal(Genel Başkanvekili-Bursa), Muharrem Esen(Genel Başkan Yardımcısı-Eskişehir), Yavuz Navruz(Genel Başkan Yardımcısı-Kayseri), Halil Öztürk(Genel Başkan Yardımcısı-Çorum), Oktay Öztürk( Genel Başkan Yardımcısı-Samsun), Akif Çelik(Genel Başkan Yardımcısı- Malatya), Muhterem Çakır(Genel Sekreter-Bursa), Mesut Yıldız(Genel Sayman-Bursa), Ahmet Akhan(Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa), Mustafa Boz(Yönetim Kurulu Üyesi-Adana), Osman Semih Gülen(Yönetim Kurulu Üyesi-Karabük), Ömer Aydoğdu(Mali ve Sosyal Projeler Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi- Bursa), Mehmet Duman(Yönetim Kurulu Üyesi-Elazığ), Onur Genç(Medya ile ilişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa)

Görev dağılımı nedeniyle bir açıklama yapan Genel Başkan İbrahim Erdoğan, “ASGD, yapısı itibarı ile sadece spor gazetecilerinin üye olduğu bir meslek kuruluşu değildir. Anadolu basını gerçeğinde, gazeteciler mesleğin her alanında aktif olarak görev yaparlar. O nedenle ASGD üyelerinin arasında spor gazeteciliği yapan meslektaşlarımız arasında, genel anlamda muhabirler, editörler, sayfa operatörleri, haber müdürleri, yazıişleri sorumluları, yazarlar, genel yayın yönetmenleri, medya sahipleri, kısacası gazetecilikle iştigal eden tüm meslektaşlarımız vardır. Bu nedenledir ki; ASGD tam anlamıyla basının genelini kapsayan, hangi alanda olursa olsun gazetecilik yapan her meslektaşına hitap eden bir büyük Anadolu basın yapılanmasıdır. O yüzden, önümüzdeki görev sürecinde, ASGD’nin bünyesinden sürpriz bir yapılanmanın doğması şaşırtıcı olmayacaktır. Yenilenerek güçlenen ASGD, eskiden olduğu gibi yalnızca mesleki konularda faaliyet göstermeyecek, ülkemiz genelinde ses getiren ‘Sporda Şiddete Hayır’ kampanyasında olduğu gibi, içinden çıktığı toplumla ilgili sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya devam edecektir” dedi.

Önceki gün gerçekleştirilen ASGD Genel Kurulu’nda diğer görev kurulları ise şu isimlerden oluşmuştu:

“Denetleme Kurulunda Cevat Türe-Hilmi Çetin-Demet Öztürk yer alırken, Onur Kurulu Hüsnü Arslan-A.Fikri Aşık-Orhan Balcı-Arif Basri Baş-Şahin Özer-Hamza Güngör’den oluştu. Disiplin Kuruluna Bülent Özyazıcı-Ali Atan-Mustafa Sarıoğlu isimleri girdi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu-TGF Delegeleri Yüksel Baysal-Muharrem Esen-Ömer Aydoğdu-Akif Çelik olurken, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu-TDGF Delegeleri olarak ise İbrahim Erdoğan-Muhterem Çakır-Yavuz Navruz-Cevat Türe isimleri belirlendi., Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Delegesi olarak ise Bülent Özyazıcı seçildi.”

iha