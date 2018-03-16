Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personelin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci devam ediyor. Sınav sürecinde uygulama sınavları tamamlanırken, yazılı sınav ise 17 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yaptıkları işlere göre uygulamalı sınava tabi 959 personelin sınav süreci tamamlandı. 8 Mart Perşembe günü başlayan uygulamalı sınavlar, 13 Mart Çarşamba günü sona erdi.

Mezarlık İşleri’nden asfalta, yol çizmeden araç tamirine kadar çeşitli birimlerde çalışan personel iş konularıyla ilgili uygulamalı sınava tabi tutulurken, “cenaze aracına tabut yerleştirme sınavı” en ilginciydi.

17 Mart Cumartesi günü yazılı sınav yapılacak

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 753 personel için ise yaptıkları iş gereği yazılı sınav yapılacak. 17 Mart 2018 Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesinde yapılacak olan sınav, 3 kategoride düzenlenecek.

Cumartesi günü yapılacak olan sınavların ilki 09.30’da, ikincisi 11.30’da, 3.sü ise 17.30’da başlayacak. Yazılı sınavlar; ilk ve ortaokul mezunları için bir kategori, lise mezunları için ayrı bir kategori, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de ayrı bir kategoride yapılacak.

Bülten- malatyahaber.com