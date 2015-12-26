Cenaze Tabutta, Akrabalar Hastanede..
İstanbul’dan Diyarbakır’a cenaze taşıyan yolcu otobüsü, yolun kaygan olması sonucu devrildi. Kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılardan 104 yaşındaki H.A. adlı kadın hastanede öldü.
Kaza, Pazar günü saat 14.00 sıralarında Darende- Malatya karayolu Gürkaynak mevkiinde meydana geldi. Şeref Sever (42) yönetimindeki 21 ES 661 plakalı yolcu otobüsü, yolun kaygan olması sebebiyle takla atarak yolun kenarında devrildi.
Kazada, İstanbul’da kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının cenazesini Diyarbakır’da toprağa vermek üzere götüren yakınları yaralandı.
Kazada yaralanan 33 kişi yoldan geçen araç ve ambulanslarla Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 104 yaşındaki H.A.’nın hastanede öldüğü bildirildi.
Kazanın yağmur sonrası yolun kayganlaşması sebebiyle meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, kaza esnasında otobüsün hızının çok düşük olduğunu bildirdi.
Otobüs sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.