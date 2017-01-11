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Malatya Haber -

Cenaze Taşıyan Araç Kara Saplandı

Cenaze Taşıyan Araç Kara Saplandı
  • 11.01.2017
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Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkisini gösterirken Malatya’da da yüksek rakımlı ilçelerde yağışlar etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Kuluncak ilçesinde yolda kalan cenaze aracı belediye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgile göre, Ankara’da hayatını kaybeden Satiş Yıldırım’ın (81) cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’nın Kuluncak ilçesine getirildi. Ancak cenaze nakil aracı cenazenin defnedileceği Başören Mahallesi’ne giderken yoğun kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Cenaze aracının karda mahsur kalması ile durum Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirildi. Büyükşehir karla mücadele ekipleri kısa süre sonra kara saplanan cenaze aracına ulaşarak yolu açtı ve aracı kurtardı.

Belediye ekipleri ayrıca kalan 17 kilometrelik mahalle yolunu da ulaşıma açarak cenaze aracının mezarlığa ulaşmasını sağladı. Daha sonra cenaze burada defnedilirken vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

iha

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