Cengiz Topel Orta Okulunda Bilim Fuarı

Cengiz Topel Ortaokulu’nda öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığı “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” düzenlendi.

Cengiz Topel Ortaokulu’nun içinde düzenlenen “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı”nda öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler yer aldı. Fuarın açılışına TÜBİTAK Malatya Temsilcisi Nevzat Tan, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Okul Müdürü ve idareciler ile öğrenci velileri katıldılar.

TÜBİTAK Malatya Temsilcisi Nevzat Tan, stantları gezerek öğrencilerden projeler i hakkında bilgi aldı. Fuarda sergilenen kayısının yoğun oranda kükürde maruz kalmasına karşı öğrencilerin geliştirmiş olduğu proje ilgi gördü. Projeyi hazırlayan öğrencilerden Zehra Mina Özuymaz, Malatya’da kayısı üreticileri için önemli bir sorun olan fazla kükürt kullanımından kaynaklı sıkıntıya Hidroklorik asit ile çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Fen Bilimleri Öğretmeni Ergün Bir şey, fuar hakkında verdiği bilgide; “Okulumuzda 3 yıldır bu fuarı düzenliyoruz. Bu yıl 20 proje ile katıldık. Fizik, kimya, biyoloji dallarında çocuklarımız çok güzel projeler sundular. 4006 Bilim Fuarı, özellikle çocukların yaratıcılığını ön plana çıkartmayı hedefliyor. Düşünen, sorgulayan, çocuklar için aslında bir ateş atılmış oluyor. Çocuklarında artık ateşi çoğaltması ellerinde. Çocuklar bu ateşi yaktılar, ileride hepsi güzel, ülkemize, vatanımıza layık olan insanlar olacaklar.” Dedi.

Öğrenci velileri de öğrencilerin projelerine yoğun ilgi gösterdiler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com