“Cepheye Gitmeye Hazırız..”

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünde görevli 353 personel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de sürdürülen ‘ Zeytin Dalı’ operasyonuna destek vermek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ PERSONELLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Vatan topraklarına yönelik hain saldırılarda bulunan PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik geniş kapsamlı devam eden ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna destek vermek amacıyla Türkiye’nin farklı kentlerinde başlatılan ‘gönüllü askerlik’ başvurularına Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri duyarsız kalmadı.

PERSONELLER TÜRK BAYRAKLARIYLA ASKERLİK ŞUBESİNE GİTTİ

7/24 Yeşilyurt İlçesinin tüm bölgelerinde temizlik çalışmalarını sürdüren 353 personel aldıkları ortak karar sonrasında; gönüllü askerlik müracaatında bulunmak amacıyla Askeralma Bölge Başkanlığı önünde toplandı.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla Askeralma Bölge Başkanlığına giden personeller ‘Zeytin Dalı’ Harekatı’na destek vermek maksadıyla gönüllü askerlik için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Salih Şenozan’a teslim ettiler.

“VATAN TOPRAKLARINI MÜDAFAASI İÇİN CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ”

Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının kolay kazanılmadığını, bu uğurda canlarını feda etmeye hazır olduklarını ifade eden personeller, “Kahraman Ordumuz, Afrin’de her gün yeni bir destan yazıyor, Mehmetçiklerimiz asla yalnız değildir. Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri olarak Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Kızıl Elmaya yürümek, muzaffer ordumuzun emrinde olduğumuzu göstermek, kahraman Mehmetçiklerimizle Afrin’de omuz omuza savaşmaya hazır olduğumuzu tüm dünyaya göstermek için gönüllü askerlik başvurumuzu yaptık. Allah ordumuzu ve milletimizi muzaffer eylesin. Vatan toprakları öyle kazanılmadı, ecdadımız nasıl vatan ve bayrak uğrunda hayatını feda ettiyse bizlerde aynı ruh ve heyecanla cepheye koşmaya ve şehit olmaya hazırız. Türk Bayrağımız ilelebet göklerde dalgalanacaktır ve buna kimse mani olamayacaktır. Malımız, mülkümüz ve canımız bu vatana helal olsun” diye konuştular.

“PERSONELLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Temizlik İşler Müdürlüğü personelleriyle birlikte Askeralma Bölge Başkanlığına giden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, personelleriyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Başkan Yardımcısı Türksoy yaptığı konuşmada, “Temizlik İşler Müdürlüğümüzün fedakâr personellerinin bu duyarlı yaklaşımları hepimizi duygulandırdı.353 personelimizin tamamının Afrin’e gitmek için gönüllü askerlik için başvuru yapması göğsümüzü kabarttı, hepsiyle gurur duyuyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimize destek vermek amacıyla yeniden askere gitmek için başvurularını yapan personellerimizin vatana ve millete olan bağlılıklarından dolayı çok mutlu olduk. Kendileriyle birlikte Askeralma Bölge Başkanlığımıza gelerek hazırlanan dilekçeleri ilgili makamlara teslim ettik.Kentimizin ve ilçemizin tüm bölgelerinde gece gündüz demeden temizlik çalışmalarını sürdüren değerli personellerimizin bu saygın yaklaşımlarını takdirle karşıladık.”dedi.

“KAHRAMAN ORDUMUZUN YANINDAYIZ”

“Millet olarak tek beklentimiz Afrin ve diğer bölgelerin terör unsurlarından temizlenmesi, hem ülkemizin hem de bölgemizin huzur ve güvene kavuşmasıdır” diyen Başkan Yardımcısı Türksoy, “ Şu anda cephede düşman unsurlarına karşı çok yoğun ve çetin bir mücadele veren Mehmetçiklerimize güvenimiz tamdır, kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Cenab-ı Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Terör örgütlerine karşı verilen amansız mücadele sırasında hayatını kaybederek şehitlik şerbeti içen bütün vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz. Çatışmalarda yaralanan bütün kahramanlarımıza Rabbimiz acil şifalar nasip etsin. Tüm dünya şunu iyi bilsin ki; geçmişi nice zaferlerle dolu bu asil ve onurlu millet her şeyini vatan için vermeye hazırdır ve albayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecektir. İç ve dış hainler ne kadar plan yaparsa yapsın, nereden saldırırlarsa saldırsınlar bizi parçalayamayacaklar, bölemeyecekler buna kimse gücü yetmeyecektir.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy ve Temizlik İşler Müdürü Adem Bedir Ergül’ün de hazır bulunduğu gönüllü askerlik başvuru ziyareti sırasında Türk Bayrağı önünde poz veren personellerin bu duyarlı ve hassas yaklaşımları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Sık sık tekbir getiren personeller, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’, ‘Vatan Sana Canım Feda’, ‘ En Büyük Asker Bizim Asker’ sloganları attılar.

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