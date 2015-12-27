‘Çerçi Ortak Aday Olabilir’

Genel Başkanlığını Sadettin Tantan’ın yaptığı Yurt Partisi (YP)’nin Malatyalı Genel Başkan Yardımcısı Kamil Göksu, MHP’nin aday göstermediği eski belediye başkanı Mehmet Yaşar Çerçi’nin halkın ortak adayı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Çerçi geçmişte yaptığı görevleri nedeniyle halkın takdirini kazanmış,geçmişinde hiç bir kara çizgisi olmayan çok değerli bir politikacıdır. Siyasette sayın Çerçi’nin vasıflarında politikacılar çok azdır. Adaylığını düzgün ve kimlikli duruşuyla kaybetmiştir. Politika halka hizmet üretme yeridir. Dürüst nitelikli ve kimlikli politikacıları bazı kişiler in şahsi kaprisleri yüzünden kimse harcıyamaz. Eğerki bir siyasi parti hedefini iyi belirleyip halkına hizmet götüreceği ve halkında o yönde desteği olduğunu gördüğü bir kişiyi kenara atma cesaretini göstermişse işte ozaman halkına ihanet etmiş sayılır. Politika birilerine el pençe divan durularak koltuğunu koruma çabası veren kişilerin yeri olamaz.Bizim Yurt Partisi olarak savunduğumuz ilkelerin temelinde bu yatmaktadır.

En kısa zamanda Genel Başkanımız Sadettin Tantan’la Malatyaya hemşehrilerimizle kucaklaşmaya geleceğiz. Malatyalı herzaman Dürüst, Mert insanları bağrına basmıştır.Bu misafirperverliği Genel başkanımızada göstereceğinden hiç bir şüphemiz yoktur.

Sayın Çerçi’yle; Bizim Yurt Partisi olarak büyük gayret vereceğimiz diğer partilerinde içinde olmasını istediğimiz bir birliktelikle Malatya halkını hüsrana uğratan bu tabloyu sevince dönüştürebiliriz. Eğerki bu seçim işbirliğini sağlayabilirsek Malatya halkı kazanacaktır.

Halkın güvenini kazanmış ,geçmişteki başarılı çalışmalarıyla bütün kesimin takdirini toplamış bir adayı parti gözetmeksizin tüm Malatya lının sevgiyle kucaklayacağını umuyorum.

En kısa zamanda Sayın Çerçi’nin proğramını da dikkate alarak bende Malatya’ya geleceğim ve bu çalışmalarımıza İl başkanlığımızında desteğiyle hız vereceğim. Hangi partilerle iş birliğine girerek ortak adaylık teklifimizi Çerçi’ye götüreceğimizi görüşmelerimiz neticesinde kamuoyuna açıklayacağız.”