Çeşmeden Şerbet Aktı

Malatya’da Cumhuriyet’in yıldönümü nedeniyle vatandaşlara çeşmede şurup ikram edildi.

PTT binası önündeki çeşmede Malatya Belediyesi Kültür A.Ş’nin organizesi ile bin litreye yakın şerbet vatandaşa ikram edildi.

Malatya Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Nalçacı, Ramazan ayında ilk kez başlattıkları çeşmeden şurup akıtılması programını Ramazan Bayramı’ndan sonra bu kez de Cumhuriyet Bayramı’nda devam ettirdiklerini belirtip, “Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın direktifleri ile çeşmeden vatandaşlara Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şerbet ikram ettik” dedi.

Bu arada, vatandaşlar ise şerbet ikramından memnun olduklarını dile getirdiler.