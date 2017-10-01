Çevik Kuvvet Kaza Yaptı:3 Yaralı
Sivas-Malatya sınırında Cumhurbaşkanı koruma görevinden dönen çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi, kazada 3 polis yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum programında görev alan, Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, Sivas-Malatya sınırında devrildi. Meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı memurların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Sivas, iha
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