Çevreyolu’nda Yine Kaza.. 4 Kişi Yaralı
Çevreyolu yan yol üzerinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sularında Çevreyolu yanı AVM arkasındaki tali yolda meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü öğrenilemeyen 44 BP 829 plakalı otomobil, Murat Kılınç idaresindeki 44 AAC 704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 44 AAC 704 plakalı otomobil refüje çıktı.
Kazada 44 AAC 704 plakalı otomobilde bulunan Fatma Kılınç ile Nermin Tan, İbrahim Yıldırım ve sürücü yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza sonrasında İtfaiye ekiplerince emniyet çalışması yapıldı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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