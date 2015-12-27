Bir tutuklu iki kez intihara kalkıştı. Koğuş değiştirme istekleri kabul edilmeyen iki tutuklu da kendi kendilerini jiletledi.

E Tipi Cezaevinde barındırılan 29 yaşındaki F.A. adlı tutuklu, Perşembe günü 14.00 sıralarında kendisini çamaşır ipi ile koğuş penceresi demir korkuluklarına asarak intihara kalkıştı ve koğuştaki diğer tutuklular tarafından kurtarıldı. Devlet Hastanesinde tedavi ettirilip tekrar cezaevine getirilen F.A., bu kez de jiletle kolunu kesmeye kalkışıp intihar etmek istedi ve bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Cezaevinde tutuklu olan 29 yaşındaki Y.E.B. adlı şahsın da gece bunalım sonucu jilet ile sol bilek ve kolunu çeşitli yerlerinden keserek intihar etmek istedi ve hastanede tedavi altına alındı.

E Tipi Cezaevinde hırsızlık suçundan tutuklu olan 17 yaşındaki S.Ş.nin, idareye yaptığı koğuş değiştirme talebinin uygun görülmemesi üzerine, traş bıçağından çıkardığı jiletle sol kolunu keserek kendini yaraladı. İlk müdahalesi cezaevi revirinde yapılan S.Ş., daha sonra hastanede tedavi ettirildi.

Cezaevinde Suç İşleme Maksatlı Silahlı Örgüt Kurma, Üyesi Olma, Örgüt Adına Suç İşleme, Cebir ve Tehdit suçlarından tutuklu olan 23 yaşındaki G.K. adlı şahsın da, yine koğuş değiştirme talebinin idarece uygun görülmemesi sonucu jiletle sol kolunu keserek kendini yaraladığı bildirildi.

Cezaevindeki olaylarla ilgili olarak idare ve savcılıkça gerekli soruşturmaların yapılmakta olduğu öğrenildi.