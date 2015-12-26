Cezaevi Firarisi Yakalandı
Çanakkale Cezaevi’nden 8 ay önce firar eden bir kişi, Malatya’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan sabıkalı olan N.Ç. (39) adlı şahıs, polis ekiplerince yapılan kontroller sırasında yakalandı.
Şahsın 8 ay önce Çanakkale Cezaevi’nden firar ettiği belirtildi. N.Ç., tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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