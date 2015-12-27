Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Cezaevinde Ayak Üstü Sohbet

Cezaevinde Ayak Üstü Sohbet
  • 27.12.2015
  • 0

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, tören için gittiği Malatya E Tipi Cezaevi’nde 28 Şubat döneminin önemli davalarından olan  Malatyalılar Grubu davasının halen cezaevinde bulunan iki hükümlüsü Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur ile kısa süreli görüştü.

Malatya E Tipi Cezaevi’nde en fazla kitap okuyan mahkumlar için düzenlene törene katılan TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, törenden ayrılırken, 28 Şubat döneminin önemli davalarından Malatyalılar Grubu davasının cezaevinde kalan iki hükümlüsü olan Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur ile ayak üstü kısa bir süre sohbet etti. Sohbette AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta bulundu. 

Malatya Cezaevi’nde yaklaşık 3 ay önce Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından ifadeleri alınan Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur, burada yapılan çalışmalardan dolayı Nimet Baş’a teşekkür ettiler. Baş, bir süre Şengöz ve Memur ile sohbet etti. 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."