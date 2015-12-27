Cezaevinde Ayak Üstü Sohbet

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, tören için gittiği Malatya E Tipi Cezaevi’nde 28 Şubat döneminin önemli davalarından olan Malatyalılar Grubu davasının halen cezaevinde bulunan iki hükümlüsü Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur ile kısa süreli görüştü.

Malatya E Tipi Cezaevi’nde en fazla kitap okuyan mahkumlar için düzenlene törene katılan TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, törenden ayrılırken, 28 Şubat döneminin önemli davalarından Malatyalılar Grubu davasının cezaevinde kalan iki hükümlüsü olan Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur ile ayak üstü kısa bir süre sohbet etti. Sohbette AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta bulundu.

Malatya Cezaevi’nde yaklaşık 3 ay önce Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından ifadeleri alınan Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur, burada yapılan çalışmalardan dolayı Nimet Baş’a teşekkür ettiler. Baş, bir süre Şengöz ve Memur ile sohbet etti.