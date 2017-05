Trafik Haftası etkinlikleri başladı.. “Çocuklarınızın altına 3-5 bin liralık araç vermeyin”

Vali Mustafa Toprak; Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen törende; “Denetimler yapacağız, kurallara uymayanları cezalandıracağız. Cezalandırmayla bir yere varmamız mümkün değil, sonuçta eğitimli olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor. Önce kurallara kendimiz uymalıyız, sonra kuralların topluma aktarmalıyız.” dedi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Malatya’da açılış töreni Yeşiltepe’de bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Parkı’nda yapıldı. Açılış törenine Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, muhtarlar, öğrenciler ve davetliler katıldılar.

-“Trafik kurallarına uyan bir toplum olmalıyız”

Tören öncesinde Battalgazi Belediyesi’nin Mehteran Takımı tarafından bir gösteri gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende konuşan Vali Mustafa Toprak, “Birinci mesele trafik kurallarına uymak, ikincisi şüphesizki uyulması noktasında denetim görevini en iyi şekilde yapabilmektir. Ama her şeyden önce biz ülkemize, milletimize, hükümetimize, bakanlıklarımıza Karayolları Genel Müdürlüğümüze, yerelde uygulayıcı olan Büyükşehir Belediye Başkanlıklarımıza, Belediyelerimize, Emniyetimize, Jandarmamıza ve birlikte çalıştığımız Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlıklarına, herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan, çağımızın en önemli sorunlarından birisi hiç şüphesiz ki trafik kazalarıdır. Malatya ilimizin de en önemli sorunları arasında trafik gelmektedir. Günlük yaşantımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, hızla artan taşıt sayısı ve trafik kuralları ihlalleriyle gerçekleşen trafik kazaları; birçok maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Kimi zaman facia boyutlarına ulaşan kazalar; çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesi, yaralanmaların ya da sakat kalmaların yanı sıra, büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Toplumun her kesimini etkileyen trafik kazalarınsa birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte milyarlarca Liralık: milli servetimiz heba olmaktadır. Sosyal yaşamımız ve ülke ekonomisi üzerinde derin etkileri bulunan trafik sorunu ve güvenliği bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını, kendi güvenliği için istemeli ve buna inanmalıdır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine, hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Dolayısıyla, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmanın yolu, trafik kurallarına uyan bir toplum olmaktan geçmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının sona ermesi adına trafik polisimiz büyük gayretler sarf etmektedir. Ancak; bilinmelidir ki, trafik kazalarının sadece polisiye tedbirlerle önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle kazaların yol açtığı maddî ve manevî felaketlerden korunmak için trafik bilincinin oluşturulması ve otokontrol sistemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu sistemin uygulanması da ancak insanlarımızın eğitimi ve bilinçlenmesi ile mümkündür.” ifadelerini kaydetti.

-“Sonuçta eğitimli ve bilinçli olmamız gerekiyor”

Vali Toprak şunları söyledi; “Kontrol ve denetim işin esasıdır. Ama bu denetimi yaparken şüphesiz ki bir gizli noktadan yapmamız gerekiyor. Aleni olması gerekiyor. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’da ifade ettiler; bu radar uygulaması çok önemli, ama asla ve asla gizlenip de köşede aniden insanların önüne çıkan bir uygulama olmayacak. Bu şekildeki uygulama kaldırıldı, ilimizde de kaldırıldı. Ama bizlerinde kurallara ve kaidelere uymamız gerekiyor. Denetimler yapacağız, kurallara uymayanları cezalandıracağız. Cezalandırmayla bir yere varmamız mümkün değil, sonuçta eğitimli olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor. Önce kurallara kendimiz uymalıyız, sonra kuralların topluma aktarmalıyız. Modifiye araçların ortaya çıkardığı tehlike unsurlarını ortadan kaldıralım. Azami hız sınırını asla geçmeyelim. Maddi ve ölümlü kazalara hepimizi üzüyor.”

-“Malatya’mız örnek bir il olmalı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Trafikte daha bilinçli ve duyarlı olunması, yapılan hataların bir kez daha gözden geçirilmesi ve trafikte geldiğimiz noktayı görmek adına önemli bir hafta. Bu haftanın dolu dolu yaşanması adına Emniyet Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyemiz Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Yapılan bu güzel etkinlik ile ilimizde yapılan güzel çalışmaları bir kez daha gözden geçirmiş olacağız. Dünyada meydana gelen hasarlı ve can kayıplı kazalara baktığımız zaman üst sıralarda olmamız bizleri gerçekten üzmektedir. Son yıllarda ülkemizde yapılan duble yollar, otoyollar ve açılan tünellerle kaza oranlarında ciddi oranlarda azalmalar oldu. Trafikteki kazaların önlenmesinde eğitim kadar kurallara karşı duyarlı ve bilinçli olmakta önemli. Kural ihlali yapan hiç kimse affedilmemeli. Hiçbir kural ihlali karşılıksız kalmamalı. Avrupa’da kurallara uymayanlara çok ciddi ve ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda eğitim seviyesi, kontroller ve yolların standartlarının yükseltilmesi trafik kazalarının ciddi oranda azalmasını sağlamıştır. Gönül ister ki hiçbir zaman kaza meydana gelmesin herkes kurallara uysun. Büyükşehir Belediyesi olarak yolların ve kavşakların daha sağlıklı hale gelmesi için düzenlemeler yapmaktayız. Büyükşehir Belediyesi olarak hem Karayollarımız ile hem de Emniyet Müdürlüğümüz ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Malatyalı hemşerilerimizin toplum kuralları gibi trafik kurallarına da uyması lazım. Malatya’mız örnek bir il olmalı. Bizlerde trafik kurallarına uyma noktasında daha duyarlı olmalıyız. İl olarak daha ileri seviyelere ulaşacağız. Trafikte görev yapan bütün görevli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.” Şeklinde konuştu.

“Anne ve babalar; çocuklarınızın altına 3 bin-5 bin liralık araçları vermeyin”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) ve Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, “Sabrı olmayın bir millet sevgiyi de anlamaz, hoşgörüyü de anlamaz. Eğer trafikte bir birimize sabır, sevgi ve saygıyı gösterirsek, bugünkü teknolojide bugünkü yollarda kazanın olması mümkün değil. Eğitim şart. Ama güzel eğitim şart. Özellikle trafikte çok önemli. Karayollarına gitmeyen, yük taşımayan, hangi viraja nasıl gireceğini bilmeyen sadece küçük araba kullanan insanları getirip ehliyet verirseniz, geride durup trafik için ağlamaya gerek yoktur. Çok eskiden vardı, Emniyette iken, Karayollarında iken. En son da ehliyet verildiği zaman üçlü bir komisyon vardı, ama bunlar kalktı. Milli Eğitim’in görevi bence tamamen okuması-yazması var mı, trafik kurallarını biliyor mu, bilmiyor mu bunu yapması lazım. Ama bakıyorum, motordan ders vermişler. Bugünkü teknolojiye baktığınız zaman motorun kaputunu açmanız mümkün değil. Servisler açtırmaz. ‘Arabamı kaldığı yerde bırak, bana telefon aç, ben arabamı alırım’ diyor. Burada öğreteceğimiz 3 temel kural var, sevgi, saygı ve sabrı öğreteceğiz, trafik kurallarını öğreteceğiz, en önemli öğreteceğimiz ise direksiyonu nasıl kullanacağıdır. Sadece ‘Direksiyonu al, sağdan git, 30’u geçme, 40’ı geçme’ derseniz, her gün ağlamak, her gün sızlamak işte başımızın belası. Başta ticari amaçla kullanan şoför arkadaşlarımızın ve sürücülerimizin trafik kurallarına uymalı. Anne babalar çocuklarının altına 2 bin lire, 3 bin liralık aracı verip, egzozunu da yüksek sesle şehrin içerisinde gezerek ve 30 kilometre hızla hızla gidilmesi gereken yerde 100 ve 150 kilometre hızla giderseniz kaza kaçınılmaz olur. Bundan dolayı bütün aileler, anne ve babalara sorumluluk düşüyor. Sadece Emniyetin köşelerde radar saklamakla, ceza yazmakla bunların önleneceğini ben tahmin etmiyorum.” diye konuştu.

-“Seyir halinde iken cep telefonu kullananlara kesilen ceza sayısı 2 katına çıktı”

Malatya’da kontrol edilen ve denetlenen araç sayısının bir önceki yıllara göre her zaman artış gösterdiğini vurgulayan Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise törendeki konuşmasında şunları söyledi; “Günümüzde devletlerin gelişmişlik göstergelerinden birisi de trafik ve trafik güvenliğine verilen önemdir. Modem hayatın ayrılmaz bir parçasını oluşturan Trafik, günlük yaşamda birçok kolaylık sağlamasına ve insan yaşamına refah katmasına rağmen, çeşitli olumsuzlukları ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkeler bazında değişiklik göstermekle birlikte, trafik sorunu hayatın önemli ve kaçınılmaz unsurlarından birisi haline gelmiştir. Her geçen gün biraz daha artan trafik ve onun yol açtığı sorunlar, içinde yaşadığımız yüzyılda bütün Ülkelerin ve ülkemizin de en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu sorunun çözümü, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Amacımız; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini, basit trafik kurallarına uymalarım sağlayarak korumak ve marka şehrimizi trafik yönünden de daha güvenli bir seviyeye getirmektir. Bu denetimler neticesinde İlimiz genelinde 2015 yılma oranla 2016 yılında ölümlü kaza sayısında yüzde 20 azalma sağlanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik sorununun çözülmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla trafik kazaları incelenerek, kazaların meydana geliş yerleri sebepleri tespit edilmekte, bu doğrultuda kontrol planlan hazırlanarak denetimler gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında İlimiz merkezinde yapılan bu kontrol faaliyetleri sonucunda: yük taşımacılığı denetiminde; 2016 yılı için 5.548 araç kontrolü hedeflenmiş, 9.728 araç kontrol edilerek hedef yüzde 75 oranında aşılmıştır. Yolcu taşımacılığı denetiminde: 2016 yılı için 3.539 araç kontrolü hedeflenmiş, 5.520 araç kontrol edilerek hedef yüzde 56 oranında aşılmıştır. Alkol denetiminde; 2016 yılı için 27.420 araç kontrolü hedeflenmiş, 28.524 araç kontrol edile hedef yüzde 4 oranında aşılmıştır. Motosiklet-Motorlu Bisiklet denetiminde; 2016 yılı için 1.981 araç kontrolü hedeflenmiş, 5. 007 kontrol edilerek hedef yüzde 153 oranında aşılmıştır. Emniyet kemeri denetiminde: 2016 yılı için 39.951 araç kontrolü hedeflenmiş. 48.412 araç kontrol edilerek hedef yüzde 21 oranında aşılmıştır. Yine yapılan bilimsel araştırmalarda araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın alkollü araç kullanmak kadar kazaya neden olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapılan kontrol faaliyetlerine de ağırlık verilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda 2015 yılında seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan 3.455 araç sürücüsüne işlem yapılırken, 2016 yılında 6. 375 araç sürücüsü hakkında işlem yapılmıştır.”

-“Trafik kazalarındaki ölüm olayları azaldı”

Malatya’da 5 yıllık döneme göre trafik kazasında ölenlerin sayısında azalma olduğunu belirten İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, “Biz de Malatya il Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluğumuzu biliyoruz, ilimizde trafik bilincini, duyarlılığını arttırmak ve trafik güvenliğini daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda denetim yapıyor eğitim veriyoruz. Denetimlerdeki esas amacımız vatandaşlarımıza ceza yazmak değil, sürücülerin ve masum insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Malatya İl Jandarma Komutanlığında 15 Jandarma Trafik Timi ile toplam 6.765 kilometrelik karayolunda trafik hizmetlerini yürütmekteyiz. Jandarma Trafik sorumluluk alanında son beş yıl içerisinde; 1.521 trafik kazası meydana gelmiştir. 51 vatandaşımız hayatı kaybetmiş, 2.304 vatandaşımız yaralanmıştır. Bir önceki beş yıllık dönemde hayatını kaybedenlerin sayısı 80 iken son 5 yıllık dönemde alınan önleyici tedbirler ve iyileşen yollar ile sayı 51’e düşmüş, trafikteki ölüm olaylarında yüzde 37 oranında meydana gelmiştir. Trafik Denetimlerinin daha etkin, yoğun ve verimli uygulanması maksadıyla, trafik kazalarına en çok sebebiyet verdiği anlaşılan hız, alkol etkisi altında araç kullanma, kavşaklarda önceliğine uymama, dönüş kurallarına uymama, taşıt yolunda yürüme karşıya geçiş kurallarına uymama gibi ihlaller ile mücadeleye yönelik çalışmalarımız planlı bir şekilde devam edecektir.” şeklinde bilgi verdi.

-Yılın personeline ödül verildi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki trafikle ilgili birimlerde çalışan başarılı personellere ise ödülleri de verildi. “Yılın personeli” personeller için törende Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları Haşan Çakar, Bahri Özdilek ve Haşan Özkan’a, İl Jandarma Komutanlığında görevli Pütürge 12. Jandarma Trafik Tim Komutanı Yasin Ergin, Akçadağ 9. Jandarma Trafik Tim Komutanı Günay Güder, Battalgazi 8. Jandarma Trafik Tim Komutanı Ali Karabulut’a, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye sinde görevli Erdal Çetinel ve Büyükşehir Belediye Trafik Personeli Ufuk Yarba, Mehmet Kanar ve Murat Buldu’ya, Yılın Ambulans Şoförü Ekrem Elpeze ve AF AD Personeli Arama Kurtarma Teknisyeni Enver Özcan’a, Yılın Ticari Taksi Şoförü Sadık Güven ‘e, Yılın Belediye Otobüs şoförü Adil Demir’e, Yılın Minibüs şoförü İhsan Uzun’a, Yılın Servis Aracı şoförü Adil Ayas’a, ödülleri protokol üyelerince verildi.

Törende Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen Trafikte Saygı konulu resim yarışmasında derece alan Gülden Erol (Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi), Tuğba Sevinç (Gündüzbey Anadolu Lisesi) ve Nur Sena Yıldız’a (Barguzu Ortaokulu) adlı öğrencilere de ödülleri verildi.

Törende Emniyet, Jandarma, Büyükşehir İtfaiyesi ve Yeşilyurt Belediyesince Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle açılan stantlar da katılımcılar tarafından gezildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com