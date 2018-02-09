Cezalı Chebake Düz Koşu Yapıyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 maç ceza alan sağ bek İssam Chebake, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde düz koşu yapıyor.

Antalyaspor karşılaşmasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçta oynamama cezası verilen İssam Chebake, U21 karşılaşması öncesi antrenman sahasında düz koşu yaptı. Tam saha koşu yapan Chebake, taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterisini karşılıksız bırakmazken, moralsiz olduğu gözlendi.

Fas asıllı sağ bek, Evkur Yeni Malatyaspor’da 19 karşılaşmada forma giyerken, bin 626 dakika sahada kaldı.

Bu arada, Chebake 1-1 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçını, son antrenmanda sakatlanan takım arkadaşı ve vatandaşı Boutaib’le tribünden izledi.

Yeni Malatya Gazetesi