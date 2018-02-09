Cezalı Chebake Düz Koşu Yapıyor
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 maç ceza alan sağ bek İssam Chebake, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde düz koşu yapıyor.
Antalyaspor karşılaşmasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçta oynamama cezası verilen İssam Chebake, U21 karşılaşması öncesi antrenman sahasında düz koşu yaptı. Tam saha koşu yapan Chebake, taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterisini karşılıksız bırakmazken, moralsiz olduğu gözlendi.
Fas asıllı sağ bek, Evkur Yeni Malatyaspor’da 19 karşılaşmada forma giyerken, bin 626 dakika sahada kaldı.
Bu arada, Chebake 1-1 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçını, son antrenmanda sakatlanan takım arkadaşı ve vatandaşı Boutaib’le tribünden izledi.
Yeni Malatya Gazetesi
antalya yenilgisinin sebebi bu şabektir. hakem faulü vermiş, sen niye artislik yapıp hakeme zorla kendini attırıyorsun. sen istediğin kadar düz koşu yap, gözümden düştün. gözü körola yedek de yok ki iyi bi sağ bekimiz . yoksa bu şabekin hakkı, büyük bir para cezası ve kadro dışıydı. el mahkum gardaş. yapacak bişey yok.
Bence bu iki faslı ortak hareket ediyorlar.Cheabeke cezalı duruma düşünce Boutaib efendi de sakatlık ayağına yattı.İstedikleri kadar tribünde otursunlar.Bu takım hiçde onlara gebe değil.Eğer bir sadık ve birde Artur Mina olmasa bakalım bu faslı arkadaşlara sahip çıkacak taraftar olacakmı?