Cezası Fenerbahçe Maçıyla Bitiyor
Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in hak mahrumiyeti cezası Fenerbahçe maçıyla birlikte sona eriyor. Fenerbahçe karşılaşmasını da tesiste izleyecek olan başkan Gevrek, sonraki maçlarda protokoldeki yerini alabilecek.
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Evkur Yeni Malatyaspor kulübü başkanı Adil Gevrek’e 9 Aralık 2017’de Malatya’da oynanan Göztepe karşılaşması sonrası ‘müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.
Başkan Gevrek’in cezası 12 Mart’ta dolacak. Fenerbahçe karşılaşmasında da statta yerini alamayacak olan Gevrek, karşılaşmayı diğer maçlarda olduğu gibi tesiste izleyecek.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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Seyirciyede ceza verdi helal olsun başkan birlikte izleriz sanada bu yakışır
bundan sonra kendisi izlesin seyircisiz maçları protokoldan