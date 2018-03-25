Cezayir Heyeti Darende’de

Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü kültür, kamu ve bilim diplomasisi çerçevesinde Malatya‘nın Darende ilçesine gelen Cezayir Milli Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Abdelmadjid Chikhi ve beraberindeki heyet, Somuncu Baba Külliyesini ziyaret etti.

İnanç ve doğa turizminin mola noktasındaki Somuncu Baba Külliyesini beraberindeki Cezayirli rektör, dekan ve bölüm başkanları ile gezen Chikhi, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü mobil matematik müzesini ziyaret için burada olduklarını belirterek, kadim İslam kültürünün ortak özelliklerini burada hissettiklerini söyledi.

Külliyede, insanlığa büyük bir önem ve değer verildiğini gördüğünü aktaran Chikhi, şunları kaydetti:

“Biz burada derin bir ruhi şuur hissettik. Buradaki yürütülen çalışmalara baktığımda İslam geleneğine bağlı bir gelenek gördüm. Burada gördüklerim biz Müslümanlar aynı kaynaktan geldiğimizi hissediyor. Külliye güzel bir İslam motifiyle işlenmiş, kapıdan girer girmez kalbinize dokunan ve gözlerden önce size kendisini hissettiren ayrı bir ruh var. Allah dostlarının olması, bu güzel İslam eserini gönüllerde çok farklı hissettiriyor. Buraya gelen herkesin kendisinin ne olduğunu mutlaka hissettiğini düşünüyorum. Bu sebeple burayı görmekten öte insanların buradaki havayı teneffüs edip bu mübarek yerde bir süre yaşaması, iç dünyasında büyük huzura yol açacaktır.”

Chikhi ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

AA