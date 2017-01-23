Cezmi Kartay’da 1 Kişi Vuruldu
Malatya’da gece yarısı bir eğlence mekanından çıkan gruplar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hafif yaralandı.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanından çıkan tarafların tartışması kavgaya dönüştü ve silahlar çekildi. Cezmi Kartay Caddesi ve Akıl Sokak’ta devam eden kavgada 1 kişi açılan ateş sonucu koltuk altından hafif yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.
Şüpheliler olaydan sonra kaçarken olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayda kullanılan bir adet silaha el koyarken kaçan 2 kişinin ise kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
iha
Yorumlar
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Yıllardır aynı yerde aynı olaylar.hiç çözüm yok.cezmi kartay ismi bir devlet adamına ait ama o kadar çok kötü bir algıya sahipki bu isim bende cezmi kartay denince Olaylar silahlı kavgalar ölümler geliyor.