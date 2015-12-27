Chavez, Kolombiya ile Diplomatik İlişkileri Kesti

Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, sınır bölgesinde solcu gerillaları barındırdığı suçlaması karşısında Kolombiya ile diplomatik bağlarını kesme kararı aldı.

Chavez, sınır bölgesinde önlemlerin artırılmasını emrederken, komşusu Kolombiyanın bir savaşa neden olabileceğini belirtti.

Chavez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada kardeş ülke Kolombiya ile tüm ilişkilerini kesmekten başka şansları olmadığını söyledi. Bogota, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ve Ulusal Özgürlük Ordusu (ELN) militanlarının Venezüella sınırlarında konuşlandığını öne sürmüştü.

Kolombiya, Amerika Devletleri Teşkilatına (OAS) harita, video ve görgü tanıklarının ifadelerini sunarak iddiasını savundu. Ülkenin OAS temsilcisi Luis Alfonso Hoyos, Chavez yönetimini cinayet işleyen, insan kaçıran ve uyuşturucu ticareti yapan teröristlerin faaliyetlerine göz yummakla suçladı. Hoyos, Güney Amerikanın bu kâbusa daha fazla sabır gösteremeyeceğini belirtti ve Venezüella ulusal muhafızlarını militanları yasalara karşı korumakla suçladı.

Venezüellanın OAS temsilcisi Roy Chaderton ise iddiaları reddederek, Kolombiyanın iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını, Hoyosun sunduğu resimlerin nerede çekildiği hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti.