CHP Akçadağ’da Yeni Başkan
Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe örgütünün ataması gerçekleştirildi. Akçadağ İlçe Başkanlığı görevine Av. Muhiddin Şahin getirildi. CHP Malatya İl yönetim kurulu yaptığı toplantı sonucunda Akçadağ ilçe ve başkan ve örgütünün atamasını oy birliğiyle gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde Aziz Aslan’ın ve bazı yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle boşalan CHP Akçadağ İlçe örgütüne atama yapıldı. Hukuk çevrelerinin yakından tanıdığı, uzun yıllar avukatlık yapan, bugüne kadar partinin çeşitli kademelerinde görev alan Muhiddin Şahin, Akçadağ İlçe Başkanlığı görevine getirildi.
CHP Akçadağ İlçe Örgütü şu isimlerden oluştu:
Muhiddin Şahin, Şabettin Akgedik, Mehmet Cömert, Hasan Karaaslan, Nail Altaş, Hüseyin Timur, Muzaffer Şahin, Muharrem Yaprak, Aydın Kaya, Aslan Aslan, Ömer Yıldız, Ali Korkmaz, Hasan Çeker, Muhammer Çolak, Necdet Yılmaz
İlçe örgütünün önümüzdeki günlerde kendi içerisinde görev dağılımı yaparak çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com