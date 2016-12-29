CHP Emektarlarıyla Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü Emektarlar Komisyonu, parti emektarlarına onur belgesi takdim etti.

Avşar Otel’de düzenlenen parti emektarlarına onur belgesi takdim töreninde konuşan CHP Emektarlar Komisyonu Sözcüsü Cevdet Müdüroğlu, “Sizlerin şimdiye partimize yaptıkları, Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün emanetine yaptıkları emeklerden dolayı sizlere saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

CHP Emektarlar Komisyonu Başkanı Bilal Avşar ise CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il yönetiminin katkılarıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip, Parti Emektarları Komisyonu’nun oluşturulduğunu kaydetti.

Avşar, komisyonun büyük faydalarının olduğuna dikkat çekerek, “Her gittiğimiz yerde çok duygusal anlar yaşadık. Gözleri yaşaran babamız yaşında insanları gördük. Hem oturduk çaylarımızı içtik hem de sohbet ettik. ‘Biz bunu bekliyorduk’ dediler” ifadelerini kullandı.

Kurumsal kimliğin çok önemli olduğunu dile getiren Avşar, şunları söyledi: “Biz, partinin kurumsal kimliğinin mefhumuyuz. Bize falan yönetici değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğiyle, Cumhuriyet Halk Partili olan insanlar lazım. Bazıları bazı sloganları kullanıyor. Biz bir olalım.”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da Emektarlar Komisyonu’nu oluşturduklarını kaydederek, “Geçmişte partimize hizmet etmiş, geçmişte belki partimizle sıkı bağları olan, önemli görevler üstlenmiş ama bugün belki bağlarımızın birazda zayıflamış olduğu, belki bizim ilgimizin azlığından sıkıntılarımızın oluştuğu arkadaşlarımızı tespit etmek, bunlarla tekrar güç birliği yapmak, omuz omza vermek ve birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ni, bu düşünceyi, bu anlayışı ülkemizin geleceği adına daha iyi bir yere taşıma noktasında bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

Kiraz, ülkenin Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı, en sorunlu döneminden geçtiğini ifade ederek, “Özellikle mecliste şuanda tartışılan anayasa değişikliği paketine baktığımızda bir rejimin, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından o zor şartlarda kurulmuş olan bir rejimin, bugün ters yüz edilmeye çalışıldığını görüyoruz. İbretle izlediğimiz bir durum söz konusu. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları şunu yaptılar; yetkinin tek kişide olduğu, tek ailede, zümrede olduğu bir yetkiyi aldılar o yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla halka devrettiler. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ diyerek, o yetkinin üzerinde hiçbir yetki kabul edilemez dediler. Bugün getirilen yasa teklifine baktığımızda başından sonuna kadar bütün maddelerinde yetkinin tekrar meclisten alındığı, halkın temsilcisi olan siyasi partilerin milletvekillerinden alındığı ve bütün yetkilerin tek bir kişiye verildiği bir sistem geliyor. Yani demokrasiden bahsedemeyeceğimiz, tamamen diktatör bir yapıya bürünecek bir sistem geliyor. Çünkü yasama, yürütme, yargı tümünün tek elde toplandığı bir sistemde elbette ki demokrasiden bahsedemeyiz. Dolayısıyla bugün getirilmek istenen sistemle, yetki tek bir kişide toplanıyor, güç tek bir kişide toplanıyor ve bu tek kişinin yargılanmasının, mecliste yüce divana gönderilmesinin tümünün önü kapatılıyor. Yani bir kişi hepimizin hayatını belirleyecek, hepimize dokunacak ama kendisine dokunulmayacak. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Türkiye’nin ihtiyacı bu değil. Türkiye’nin temel sorunları var. En önemli sorunu terör, Her gün şehit veriyoruz, canlarımızı yitiriyoruz. Bombalar patlıyor sivil vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi kaybediyoruz. Bir taraftan ekonomik sorunlar en üst seviyelere ulaştı. İşsizlik son 6-7 yılın en üst seviyelerine çıktı. Esnaf iş yapamıyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 98 parti emektarına onur belgeleri takdim edildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi