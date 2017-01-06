CHP Hekimhan’da Toplandı

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz hükümeti eleştirerek, “Dolar bozmayla, dolardan altına geçin demeyle ne doları düşürebiliriz, ne ekonomiyi düzeltebilir, dedik. Dış politikada uzun süredir ifade ediyoruz, bizi Ortadoğu’nun bataklığına çekmeyin dedik. Daha dün Arapgir’de son yolculuğuna uğurladık, şehit vardı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya teşkilatında Hekimhan ilçe danışma toplantısı yapıldı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ve partililerin katıldığı danışma toplantısında Türkiye yaşanan güncel konular masaya yatırıldı.

CHP’nin hükümeti ekonomik gidişat ve dış politika konularında uyarmasına rağmen yapılan yanlışlardan dolayı ülkenin gidişatının iyi olmadığını ifade eden Enver Kiraz, “Ülkemizin sorunlarına baktığımızda tabi en başta terör geliyor. Gerek, şehirlerimizde patlayan bombalar sonucunda vatandaşlarımızı kaybediyoruz, gerek her gün çeşitli yerlerde şehit veriyoruz. Uzun süredir bu terör belası başımıza musallat olmaya başladı. Tabi Türkiye’nin tartıştığı terör örgütleri daha önce de vardı bu ülkede. Ama adını yeni duyduğumuz, gündemimize yeni giren IŞİD gibi, isimlerle ifade edilen terör örgütleri de bu iktidar döneminde ortaya çıkmıştır” dedi.

Ekonomi ve dış politika konularına da değinene Kiraz, “Dolar bozmayla, dolardan altına geçin demeyle ne doları düşürebiliriz, ne ekonomiyi düzeltebilir dedik. Dış politikada uzun süredir ifade ediyoruz, bizi Ortadoğu’nun bataklığına çekmeyin dedik. Daha dün Arapgir’de son yolculuğuna uğurladık, şehit vardı. Can kayıplarımızdan, başka bir şeyi konuşamaz, tartışamaz olduk. Tabi terör başımıza böyle bir belayken diğer taraftan ekonomide çok olumsuz sorunlar var. Şimdi ben tabi merak ediyorum, dünyada acaba örneği var mı, bu kadar olumsuzluktan halen olumlu bir sonuç çıkararak yoluna devam eden bir hükümet var mı” diye konuştu.

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