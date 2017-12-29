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Malatya Haber -

CHP İl Yönetiminde Görev Bölümü

CHP İl Yönetiminde Görev Bölümü
  • 29.12.2017
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CHP’nin geçtiğimiz hafta sonunda yapılan il kongresinde seçilen Enver Kiraz başkanlığındaki yönetimi görev dağılımı yaptı.

Konuya ilişkin olarak CHP’den yayınlanan bülten şöyle:

“23 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Kongresinin ardından göreve seçilen Yönetim Kurulu arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.

İl Başkanı Enver Kiraz 2019 yılında gerçekleştirilecek mahalli idareler, milletvekilliği ve başkanlık seçimlerine bugünden başlayarak aralıksız çalışacağız ve partimizin daha geniş kitlelere ulaşması için mücadele edeceğiz. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimiz ile görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

İl Başkanı:                                                                                                         Enver Kiraz

İl Sekreteri:                                                                                                      Ercan Kısacık

İl Saymanı:                                                                                                        Erdal Akkar

İl Eğitim Sekreteri:                                                                                         Barış Yıldız

İl Bilişim Sorumlusu:                                                                                     Süheyla Kavukçu

Örgüt Ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı:                  Hasan Avşar

İş Veren Dernekleri Ve Meslek Odalarından Sorumlu Bşk. Yrd: Veli Doğan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı:                            Hasan Yılmaz

Seçim Ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı:                                              Ali Celiloğlu

Stk’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı:                                                  Erkan Özgür

Kültür Ve Sanattan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                                              Abdullah Bakış

Tarım Ve Hayvancılıktan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                    Yusuf Durmaz

Esnaf Ve Sanatkârlardan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                   Müslüm Özen

Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                                 Mehmet Erdem Uzunoğlu

İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                                Zülfikar Yıldırım

Basından Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                                                  Necmettin Mor

Doğa Ve Çevreden Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                                              Gülşen Doğuç

Nursel Gökçe

Emektarlardan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi:                                       İsmail Gündüz

Avni Çiçek

İbrahim Karabıyık”

Bülten

 

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