CHP İl Yönetiminde Görev Bölümü
CHP’nin geçtiğimiz hafta sonunda yapılan il kongresinde seçilen Enver Kiraz başkanlığındaki yönetimi görev dağılımı yaptı.
Konuya ilişkin olarak CHP’den yayınlanan bülten şöyle:
“23 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Kongresinin ardından göreve seçilen Yönetim Kurulu arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.
İl Başkanı Enver Kiraz 2019 yılında gerçekleştirilecek mahalli idareler, milletvekilliği ve başkanlık seçimlerine bugünden başlayarak aralıksız çalışacağız ve partimizin daha geniş kitlelere ulaşması için mücadele edeceğiz. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimiz ile görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
İl Başkanı: Enver Kiraz
İl Sekreteri: Ercan Kısacık
İl Saymanı: Erdal Akkar
İl Eğitim Sekreteri: Barış Yıldız
İl Bilişim Sorumlusu: Süheyla Kavukçu
Örgüt Ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasan Avşar
İş Veren Dernekleri Ve Meslek Odalarından Sorumlu Bşk. Yrd: Veli Doğan
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasan Yılmaz
Seçim Ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ali Celiloğlu
Stk’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erkan Özgür
Kültür Ve Sanattan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: Abdullah Bakış
Tarım Ve Hayvancılıktan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: Yusuf Durmaz
Esnaf Ve Sanatkârlardan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: Müslüm Özen
Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: Mehmet Erdem Uzunoğlu
İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: Zülfikar Yıldırım
Basından Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: Necmettin Mor
Doğa Ve Çevreden Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: Gülşen Doğuç
Nursel Gökçe
Emektarlardan Sorumlu Yönetim Krl. Üyesi: İsmail Gündüz
Avni Çiçek
İbrahim Karabıyık”
Bülten