CHP Kurultaya Gidiyor!

CHP’de uzun süredir konuşulan kurultay tarihi belli oldu…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralıkta olağanüstü kurultay yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, kurultayla ilgili şunları kaydetti:

Kurultay öncesi önceki genel başkanımız Deniz Baykal ile de Önder Sav ile de görüşeceğiz. Ama altını çizmek isterim PM listesini bizzat ben yapacağım. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Her partilimizi kucaklayacağız. Geçmişte şu yada bu şekilde çaba harcayan her partiliye kapımız açık. Hiç kimseyi bu geçmişte bana böyle baktı, şöyle baktı demeyeceğiz. O kişiler çalıştıkları sürece, halkla tokalaştıkları sürece hepsinin, duayenlerin görüşünü almak benim için bir görevdir. Bize yönelik eleştiriler, önemler olabilir. Sorumlu bir genel başkan olarak onları dinleyeceğim. Ders almaya da özen göstereceğim. Kurultayımız iktidara yürüyüş kurultayı olacaktır. Halkın önüne çıkacağız.