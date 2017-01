CHP Yeşilyurt Danışma Kurulu

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Kurulu Toplantısında konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Türkiye’nin çok önemli sorunlarının olduğunu ifade ederek, bu sorunların her geçen gün derinleştiğini savundu.

Battalgazi Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın yanı sıra, CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ve çok sayıda partili katılırken, toplantıda ilk olarak söz alan CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, partililerin görüş ve önerilerini dinlemek için böyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.Toplantının önemine dikkat çeken Küçükşahin, bu tür toplantıların parti içi birlikteliğin oluşmasına katkı sunacağını aktardı.

Daha sonra söz alan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, Türkiye’nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ifade ederek “Türkiye’nin çok önemli sorunları var ve bu sorunlar her geçen gün derinleşiyor. Her gün asker ve polisimiz şehit olmaya devam ediyor bunun yanında birçok sivil vatandaşımız da hayatını kaybediyor. Türkiye son dönemlerde yeni terör örgütleri ile tanıştı. Bu terör örgütleri ülkemizde her gün katliam yapıyor. Bu kanın bir an önce durması lazım. Bunun yanında ekonomi de de çok derin sorunlarımız var. Türk Lirasının Dolar karşısında bu kadar çok değer kaybettiği bir dönemde hükümet tarafından önerilen ekonomik paketler tamamen günü kurtarmaya çalışılan bir anlam ifade ediyor. Biz, bu tür önerileri doğru bulmuyoruz. Ekonomi deki ve diğer alanlardaki sorunların daha da derinleşmeden bir an önce çözülmesi lazım” şeklinde konuştu.

iha