CHP Yıldönümünü Kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 88.kuruluş yıldönümü dolayısıyla Malatya’da da törenler yapıldı.



ANITLARDA..

CHP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya’da Atatürk Anıtı ve İsmet İnönü anıtları önünde tören düzenlendi.



CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da katıldığı törenlerde bulunan ve göğsünde CHP rozeti ile törene katılan 80 yaşındaki CHP’li Sultan Karadağ, “Atatürk ve İnönü kaşık ile topladı, sayın Erdoğan kepçe ile içiyor. Sıra bize gelecek inşallah ” diyerek, CHP’nin de bir gün iktidara geleceğini söyledi.



İnönü Anıtı’ndaki törende konuşan CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba ise, “İktidarı kendi eliyle devreden başbakana, dünyada başka ülkede rastlamak mümkün değildir. Bugün başbakanlık yapmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap da İsmet Paşa’nın söylediği gibi ‘Hadi canım sende’dir. İsmet Paşa Türkiye’ye demokrasi getiren bir insandır” şeklinde ifadeler kullandı.



BAŞKAN VEKİLİ..

Bu arada CHP il başkan vekili Enver Kiraz da yaptığı açıklamada şöyle dedi:



“Bugün, 9 Eylül 1923’de, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafında kurulan partimizin 88 inci kuruluş yıldönümü.



Cumhuriyet Halk Partisi Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile özdeştir.bu yüzden,



Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığına gidilip bir dilekçe verilerek kurulmuş bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri ulusal kurtuluş savaşına dayanan, Emperyalizmi alt etmiş, savaş meydanlarında kurulmuş, devletimizin kurucusu, koruyucusu olan köklü bir anlayış, köklü bir çınardır.



Partimiz, Aydınlanmacıların, Emperyalizme geçit vermeyenlerin, dayatmalara direnen tam bağımsızlık cıları, ezilenlerin, dışlananların , kendini ifade edemeyenlerin , uzlaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, Barışın, eşitlik ve özgürlüğün kısaca Bütün ülkenin bütün halkın partisidir.



Yine Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede sözde değil, fiili olarak Devrim yapmış tek anlayıştır. İşte bu yüzden 88 yıl sonra hala göğsümüzü gere gere partimiz , Devrimci bir partidir ,Devrimcilerin partisidir. diye bilmekteyiz.



Cumhuriyeti kuran Devrimleri gerçekleştiren partimiz, tek parti konumunun bütün olanaklarına bütün rahatlıklarına rağmen, çok partili sisteme geçerek kendi rakibini, kendisi oluşturup, gerçek demokrasiyi hayat geçirmiş ve bu ülkedeki bütün dönüm noktalarında benim imzam vardır.ve var olacaktır. diyebilmiştir.



Böyle bir anlayışın bugünkü temsilcileri olan bizler ,Malatya il örgütü olarak ;



Ülkemizdeki Ekonomik sosyal siyasal bütün olumsuzluklara, rağmen, Cumhuriyetin tüm kazanımlarının ortadan kaldırılamaya çalışıldığı



Bir süreçte bir kez daha ebedi Genel Başkanımıza Bağlılığımızı tekrarlıyor



ATAM senin çizdiğin yoldan gösterdiğin Çağdaşlık seviyesine ulaşmak için gece gündüz durmadan çalışacağımıza, mücadele vereceğimize, söz veriyoruz.



Bu duygu ve düşüncelerle partimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü bir kez daha , minnet, şükran ve saygıyla anıyor, tüm partililerimize,Ülkemize partimizin kuruluşunun 88. yıl dönümünün HAYIR’lı olmasını diliyoruz.”



TORUNLARIYLA GELDİ..

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 88.yıldönümü nedeniyle Malatya’da düzenlenen törene Fayka Çelebi adlı kadın da torunlarıyla geldi. CHP’ye gönül vermiş olan Fayka Çelebi, torunları Defne ve Doğa ile birlikte, Atatürk Anıtı önündeki törene gelip, CHP ve Atatürk’e bağlığını birkez daha gösterdiğini söyledi.



Malatya’nın Hekimhan ilçesi doğumlu olan Fayka Çelebi, “Torunlarıma İnönü ve Atatürk’ün büyüklüğünü göstermek için bizzat tören alanına getirdim”dedi.