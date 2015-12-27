CHP’de Toplu İstifa

CHP’nin Malatya Merkez ilçe örgütü toptan istifa etti. İl yönetim kurulunun değişmesinin ardından istifa kararı alan merkez ilçe başkanı Abdullah Salkaya (fotoğraftaki), bundan sonra da yeni seçilen il yönetiminin emrinde olacaklarını da bildirdi.

Salkaya, istifa ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“CHP Malatya Merkez İlçe Yönetim Kurulu 31.03.2010 tarihinde toplanmış, her türlü tartışmanın üzerinde tuttuğumuz parti çıkarları göz önüne alınarak topluca istifa etme kararı alınmıştır.

Bundan sonraki süreçte yeni seçilen İl Yönetimimizin ve partimizin her türlü hizmetinde olduğumuzu ve tüm çalışmalara katılacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Merkez ilçe yönetimi, eski il başkanı Celal Perktaş’la göreve gelmişti. Perktaş’ın il başkanlığı seçimini kaybetmesi ve görevi Veli Ağbaba’ya devretmesinin ardından merkez ilçenin topluca istifa kararı aldığı belirtildi.