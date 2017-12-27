CHP’de Yeni Yönetim Mazbata Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yeni yönetimle birlikte önemli başarılara imza atacaklarını söyledi.

36.Olağan Genel Kurul’da göreve yeniden seçilen İl başkanı Enver Kiraz ile yönetim kurulu üyeleri, Malatya Adliyesi’nden mazbatalarını aldı.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yeni yönetimle birlikte mazbatalarını aldıklarını ifade etti.

Kiraz, önemli bir partide görev yaptıklarını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi gibi kökleri çok derinden gelen bir partide görev yapıyoruz. Bugün aldığımız sorumluluğun da bilincindeyiz. Çok önemli bir dönemde, çok önemli bir sorumluluğu üstlendik. Bundan sonraki süreçte parti içi tartışmaları da tamamen bir tarafa bıraktık. Gerek bizle yarışmış olan arkadaşlarımız olsun, gerek bugün kazanıp, mazbatalarını alan arkadaşlarımız olsun hepimizin üzerine düşen önemli bir görev var. El ele, kol kola partimizi özellikle 2019’da yapılacak olan seçimlere güçlü bir şekilde taşıyabilmek ve mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kurabilmek. Bütün gayretimiz bundan sonra bu doğrultuda olacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını kurana kadar bu mücadeleyi arkadaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kongrenin hayırlı olmasını temenni eden Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni seçilen arkadaşlarımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Birlikte önemli başarılara imza atacağımızı da düşünüyorum. Kongrenin ve seçilen yeni yönetimin hem Malatya’mız açısından hem partimiz açısından hem de ülkemiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com