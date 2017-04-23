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Malatya Haber -

CHP’den Anıtta Alternatif Tören

CHP’den Anıtta Alternatif Tören
  • 23.04.2017
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Kiraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, 23 Nisan’ın kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

23 Nisan’da Mustafa Kemal Atatürk’ün egemenliği halka verdiğini kaydeden Kiraz, “O tarihten bu yana egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur. 23 Nisan bu ülkenin bağımsızlığının önemli teminatıdır. Bütün işlemler o tarihten sonra meclis aracığıyla yürütülmüştür. O meclis aslında ülkemize birçok şey katmıştır. 1946’da çok partili sisteme geçerek yine demokrasisini güçlendirmiştir. Tabi o meclis ülkemizin birliğinin bütünlüğünün de güvencesidir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında çocukların önemine dikkat çeken Kiraz, “Çocuklar bu ülkenin her zaman geleceğidir, dolayısıyla Dünyada böyle bir bayrama sahip olan sadece Türk çocukları vardır. Ben böyle bir bayramı bizim çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.

iha

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