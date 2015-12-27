CHP’den Aşure Günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından aşure ikramı yapıldı.

CHP tarafından Renkli Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen aşure ikramına CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Baro Başkanı Selahattin Sarıoğlu, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Teskin, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, CHP İl Başkanı Celal Berktaş, MHP İl Başkanı Ömer Ekici, DSP İl Başkanı İbrahim Demirhan, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, CEM Vakfı Başkanı Eşref Doğan, Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, Gazeteciler

Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, esnaf odaları başkanları, mahalle muhtarları ile CHP’li ilçe ve belde belediye başkanları ile kalabalık bir partili grubu katıldı.

CHP İl Başkanı Celal Berktaş ve partili yöneticiler davetlilerle yakından ilgilendiler.