CHP’den ‘Atatürk’ü Anlamak’ Paneli

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı tarafından ‘Atatürk’ü Anlamak’ konulu panel düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, ADD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Millioğulları, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ile sivil toplum kuruluşları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Panel öncesi bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, böylesine bilimsel bir paneli gerçekleştirdikleri için CHP Yeşilyurt İlçe Teşkilatına teşekkür etti. Atatürk denilince herkesin aklında önemli düşüncelerin oluştuğunu ifade eden Kiraz, “Hepimiz aslında anlatacak birçok şey buluyoruz. Ama yaşantımız, yorumlamamız gereken ve hepimizin hayatında devam ettirmesi gereken birçok görüşü ve düşünesi var. Dolayısıyla bunu özümsemek anlamak ayrı bir önem ifade ediyor. İlkokul çağlarında yetim kalmış bir çocuğun, gençlik çağlarında idam cezasına çarptırılmış bir gencin, 42 yaşında cumhuriyeti ilan ederek dünyanın en büyük devrimcisi olma özelliğini gösteren kişi olduğunu biliyoruz. Yine işgal edilmiş bir ülkenin topraklarını bütün olumsuzluklara rağmen adım adım örgütleyerek bağımsızlığınızı sağlayan en önemli lider olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Atatürk denilince akla çağdaşlığın geldiğini ifade den Kiraz, “Atatürk denince akla yurtta barış dünyada barış geliyor, Atatürk denince akla dünyada örnek, bütün masum milletlere örnek bir lider akla geliyor” dedi.

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ise böyle bir paneli düzenlemeye karar verdiklerinde akıllarında 4 başlık bulunduğunu ve istişareler sonucunda bugünkü konu üzerinde mutabık kaldıklarını belirterek, “Dedik ki Atatürk’ün emperyalizmle mücadelesi nasıldır. Bu başlıklara da Türkiye çapında saygın 4 bilim adamını davet ettik ve sağ olsunlar bizleri kırmadılar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından panele geçildi. Panelde Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yakıt, İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu, Tarihçi Sinan Meydan ve Tiyatro Sanatçısı Utku Erişik ‘Atatürk’ü Anlamak’ konusu üzerine konuşma yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yakıt, kendilerine panele ile ilgili davet geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirterek, “Hele onun din anlayışı konusunda o kadar çarpık görüşler ortaya atılıyor ki, onu gerçek anlamda anlatmamak olmazdı diye düşünüyorum. Atatürk dünya tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Ama rastgele bir değil. Çok önemli biriydi. Çok okuyan çok düşünen ve özelikle İslam dinini ve dünya tarihini iyi anlayan ve taşları yerine koyan biriydi” ifadelerine yer verdi.

iha