CHP’den Çakır’a ‘Teşekkür’ Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Belediye Başkanımıza yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi olarak referandum seçimleri sırasında hiçbir parti ayrımı yapmaksızın seçim sandıklarında görevlendirilen personellerin yemeklerini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirten CHP İl Başkanı Kiraz, “Zaman zaman Belediye Başkanımız ile bir araya geliyoruz. Malatya’nın varsa sorunları ve bu sorunların çözümü noktasında veya gördüğümüz eksiklikler ve fazlalıklar noktasında görüşlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Hepimizin amacı Malatya’nın daha güzel, huzurlu ve gelişen büyüyen bir kente dönüşmesi için mücadele ediyoruz. Malatya adına yapacağı iyi işlerde mutlaka yanında ve destekçisi olacağız. Barış kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamak için hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım birlikte bu kentte yaşamak durumundayız. Birlikte yaşamanın şartlarını hep birlikte oluşturacağız. Belediye Başkanımıza bundan sonra yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Siyasi Parti temsilcileri ile bir araya geliyoruz

Malatya’nın büyükşehir ile birlikte bütün il sınırlarına hizmet götürmeye başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Zaman zaman siyasi parti temsilcilerimiz ile bir araya geliyoruz. Yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bizlerde her zaman duyarlı olduğumuzu ve önerilere açık olduğumuzu ifade ediyoruz.

Büyükşehir olarak temel hedefimiz Malatya’ya güzel hizmetler yapabilmek. İllerde siyasi uyum muhakkak önemli. İlimizde siyasi parti temsilcilerimiz ile uyum içerisindeyiz. Malatya’yı biz kent olarak ne kadar fazla geliştirebilirsek, ekonomik olarak ne kadar büyütebilirsek Malatyalıların daha huzurlu bir şehirde yaşamasını, yaşadığı şehirde mutlu olmasını sağlamış oluruz. İnşallah bu görüşmelerimiz devam edecektir. Bu nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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