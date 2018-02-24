CHP’den Çocuk İstismarı Tepkisi

CHP Malatya İl Kadın Kolları, çocuk istismarına tepki göstererek, hükümetin acil olarak gerekli önlemleri alması talebinde bulundu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, İl Başkanı Enver Kiraz’ın yanı sıra kadın kolları yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında, çocuk istismarına karşı tepkilerini ve alınması gerekli önlemleri şöyle açıkladı:

“Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış “çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir” diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı, her zamanki gibi “söylediği başka yaptığı başka” olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak Sübyan Mektepleri ile mevcut iktidar, “Çocuk İstismarı” mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir.

“Çocuk istismarı” ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır; 1. Cezaları artırmak ve 2. İstismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır.

İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur, istismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır.

Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz.

Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve bu taleplerin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz;

1. Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli.

2. Çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz.

3. Çocuk istismarını öven “6 yaşında çocukla evlenilebilir” gibi çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz.

Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Bülten- malatyahaber.com