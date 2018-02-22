CHP’den ‘Kanalboyu Kapalı Spor Salonu’ Afişlerine Tepki

CHP İl Başkanı , Başbakan Yıldırım’ın Cumartesi günü AKP il kongresine katılacağını anımsatarak, belediyelerin kongreyle ilgili olarak billboardlara ilan vermesine ve asılan afişlerde de Atatürk Spor Salonu’nun adının ‘Kanalboyu Kapalı Spor Salonu’ olarak yazılmasına tepki gösterdi.

Belediye Meclis Üyeleri ve partililer ile birlikte il binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kiraz, hafta sonu AKP’nin Malatya İl Kongresinin Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleştirileceğini anımsatarak, “Biz Başbakana ilk önce ‘hoş geldin’ diyoruz. Ama yapılanlara baktığımızda gerçekten ilginç durumlarla karşı karşıyayız. Baktığımızda il kongresine katılmak için gelen bir kişiyi Büyükşehir Belediyesi billboardlara ilan vererek bizzat davetleri Büyükşehir Belediyesinin bütçesi ile yaptığını görüyoruz. Başbakan başka bir mesai için Malatya’ya gelmiş olsa, bunu kabul edebiliriz, ama bir partinin il kongresine gelirken Büyükşehir Belediyelerinin bu çağrıyı yapmalarını doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

Kongre için hazırlanan afişlere tepki gösteren Kiraz, “Burada dikkat çeken diğer nokta ise ne zamandan beri Atatürk Kapalı Spor salonun ismi Kanalboyu Kapalı Spor salonu oldu diye merak ediyoruz. Nerede değişti de böyle bir ifade ile çağrı yapılıyor” dedi.

Şeker fabrikaların özeleştirilmesi sürecine de değinen Kiraz, “İlk etapta Malatya Şeker Fabrikası bu süreçte özelleştirme kapsamına girmiyor, ama açıklanan verilere baktığımızda 2018 sonuna kadar şeker fabrikalarının özelleştirileceği söyleniyor” diye konuştu.

Bu arada, Başbakanın katılacağı ilk kongresi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı imzalarıyla şehrin çeşitli yerlerine asılan afişlerin tamamında, Atatürk Spor Salonu’nun “Kanalboyu Kapalı Spor Salonu” olarak yeraldığı görüldü.

iha- malatyahaber.com