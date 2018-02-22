CHP’den ‘Kanalboyu Kapalı Spor Salonu’ Afişlerine Tepki
- CHP İl Başkanı , Başbakan Yıldırım’ın Cumartesi günü AKP il kongresine katılacağını anımsatarak, belediyelerin kongreyle ilgili olarak billboardlara ilan vermesine ve asılan afişlerde de Atatürk Spor Salonu’nun adının ‘Kanalboyu Kapalı Spor Salonu’ olarak yazılmasına tepki gösterdi.
Belediye Meclis Üyeleri ve partililer ile birlikte il binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kiraz, hafta sonu AKP’nin Malatya İl Kongresinin Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleştirileceğini anımsatarak, “Biz Başbakana ilk önce ‘hoş geldin’ diyoruz. Ama yapılanlara baktığımızda gerçekten ilginç durumlarla karşı karşıyayız. Baktığımızda il kongresine katılmak için gelen bir kişiyi Büyükşehir Belediyesi billboardlara ilan vererek bizzat davetleri Büyükşehir Belediyesinin bütçesi ile yaptığını görüyoruz. Başbakan başka bir mesai için Malatya’ya gelmiş olsa, bunu kabul edebiliriz, ama bir partinin il kongresine gelirken Büyükşehir Belediyelerinin bu çağrıyı yapmalarını doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.
Kongre için hazırlanan afişlere tepki gösteren Kiraz, “Burada dikkat çeken diğer nokta ise ne zamandan beri Atatürk Kapalı Spor salonun ismi Kanalboyu Kapalı Spor salonu oldu diye merak ediyoruz. Nerede değişti de böyle bir ifade ile çağrı yapılıyor” dedi.
Şeker fabrikaların özeleştirilmesi sürecine de değinen Kiraz, “İlk etapta Malatya Şeker Fabrikası bu süreçte özelleştirme kapsamına girmiyor, ama açıklanan verilere baktığımızda 2018 sonuna kadar şeker fabrikalarının özelleştirileceği söyleniyor” diye konuştu.
Bu arada, Başbakanın katılacağı ilk kongresi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı imzalarıyla şehrin çeşitli yerlerine asılan afişlerin tamamında, Atatürk Spor Salonu’nun “Kanalboyu Kapalı Spor Salonu” olarak yeraldığı görüldü.
iha- malatyahaber.com
Malatyahaber’ in bu yayını üzerine bir kısım gelen davet SMS’ lerinde düzelmeye başladı.
Sayın Bahçeli kimlerle ittifak yaptığını gör
Zihniyetin ne kadar Atatürk düşmanı olduğunu herkes anladı bir tek sen anlamadın
MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.. İZİNDEYİZ
Atatürk size ne yaptı.
Yunan dan, İngiliz den, fransız dan kurtardı.
Bu memleketi kurdu.
Atatürk ve İsmet İnönü ile alıp veremediğiniz nedir?
Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar Ataürk ü sevmeyebilir bu normal.
Ancak siz neden sevmezsiniz.
Bu ülke kurulmasamıydı?
Açıklayın lütfen.
Biz de öğrenelim.
Bu arkadaşların Gazi Mustafa Kemal Ve Arkadaşları ile ilgili geçmiyen bir ağrıları var.
Ataturk.inonu.olasaydi.bu.topraklarda.yasayamazdi
Atatürk ismi rahatsız etmiş nedense
Aynen Atatürkle sıkıntısı ne acaba?
Ben bir emekliyim. Belediye otobüsüne haftada ya bir bilmedin iki defa binerim. Bir binişlik ücret emekli için 1.40 TL. idi. yılbaşından sonra ilk defa bugün belediye otobüsüne bindim. Gördüm ki Motaş zam yapmış. Bir binişlik bin-in 2.15 TL. Olmuştur. Zam oranı yaklaşık % 55 olmuş ve yıllık enflasyonun 7 katı. Ayrıca Malatya’da hala belediye otobüsleri sivil taşımacılıkta-şehir içi minibüslerden % 30 daha pahalı. vs. Gayri ahlaki olan bu zam ve uygulama hakkında sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkanımızdan gereğini yapmasını bekliyoruz.
emekliler kart çıkartıp ucuza biniyor…normal sivil parasıvile binmiyorlar…amca sende yıllık emekli kartı çıkar ucuza bin
O dediğin eskidendi. Artık emekli kartı yok. Sivil ücreti ödeyecek. Mehter eşliğinde coşku içinde
Var arkadaşım , yakinlarim kullanıyor hala
SİZ EMEKLİLERE BU HAKSIZLIĞI YAPANLARI , HAKSIZLIK YAPANLARA ŞİKAYET EDİYORSUNUZ. FARKINDAMISINIZ? SİZE BUNU REVA GÖRENLERE SANDIKTA DERS VERMENİZ GEREKMİYOR MU?
Vay be Sende mi SELAHATTİN GÜRKAN Başkan
Koskaca bir hayal kırıklığı yaşattın Malatyaya olmadı sana yakışmadı
ORGANİZE İŞLER BUNLAR
İNÖNÜ STADI Diyemiyor
ATATÜRK SPOR Salonu diyemiyor
Bu yapılan kesinlikle bilerek ve tasarlanarak yapılan bir işlemdir.
KINIYORUM
Atatürk isminden korkan zavallılar.Yapılan İl Kongresi.Miting nereden çıktı.Kongrede her şey önceden hazırlanmış.Sadece prosedürü uygulamak kalıyor.Bunun adıda demokrasi.Amaç sadece miting yapmak.