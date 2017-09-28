CHP’den ‘Pembe Trambüs’ İçin Suç Duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı, üniversiteli bir grup kız öğrencinin isteği üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete konulan pembe trambüsler için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Pembe trambüsün özellikle üniversite hattında devreye girmiş olması, bilim yuvasına ayrımcılığın gelmiş olması bizleri düşündürüyor. Pembe trambüs bir ayrımcılığı körüklüyor, kadınların sorunlarını çizeceği yerde sorunlarını daha da derinleştiriyor. Pembe trambüsün kadını toplumdan daha da soyutlayacağını ve taciz, tecavüz gibi olayların artacağını defalarca ifade ettik. Bu çağrılarımız karşılık bulmadı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla kadınlara ve Malatyalılara sormadan, Malatya’ya bu utancı yaşattı. Malatya bu utancı yaşamayı hak etmiyor” dedi.

Pembe trambüsün kaldırılması için parti avukatlarının detaylı bir hazırlık yaptığını kaydeden Kiraz, şunları söyledi: “Anayasamızın 10.maddesine ‘eşitlik ilkesinde’ yer alan madde herkesin kanun önünde eşit olduğu ifade edilmektir. ‘Cinsiyet nedeniyle ayrım yapılamaz aksi takdirde eşitlik ilkesine aykırılığa neden olacaktır’ denilmektedir. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesinin uluslararası sözleşmenin birinci maddesinde de bu noktaya değinilmektedir. Malatya’da uygulanan ‘pembe büs’ uygulaması, evrensel hukuk ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Bu uygulama pozitif değil, negatif bir ayrımcılığa neden olmakta, kadını sosyal hayattan soyutlamaktadır. Bu durum cinsiyet ayrımcılığını da pekiştirmektedir. Bu uygulama, ‘pembe büs’leri kullanmayan kadınlar için, ‘taciz istiyor, tacizi hak ediyor’ algısı yaratacaktır. Bu tür uygulamalar, toplu taşımalardaki cinsiyet uçurumunun daha da artmasına, toplu taşıma kullanmak zorunda olan kadınların daha fazla şiddetle karşı karşıya kalmasına neden olacaktır.”

Kiraz, pembe trambüs uygulaması nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve belediye yönetimi hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirtti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com