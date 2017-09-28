CHP’den ‘Pembe Trambüs’ İçin Suç Duyurusu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı, üniversiteli bir grup kız öğrencinin isteği üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete konulan pembe trambüsler için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Pembe trambüsün özellikle üniversite hattında devreye girmiş olması, bilim yuvasına ayrımcılığın gelmiş olması bizleri düşündürüyor. Pembe trambüs bir ayrımcılığı körüklüyor, kadınların sorunlarını çizeceği yerde sorunlarını daha da derinleştiriyor. Pembe trambüsün kadını toplumdan daha da soyutlayacağını ve taciz, tecavüz gibi olayların artacağını defalarca ifade ettik. Bu çağrılarımız karşılık bulmadı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla kadınlara ve Malatyalılara sormadan, Malatya’ya bu utancı yaşattı. Malatya bu utancı yaşamayı hak etmiyor” dedi.
Pembe trambüsün kaldırılması için parti avukatlarının detaylı bir hazırlık yaptığını kaydeden Kiraz, şunları söyledi: “Anayasamızın 10.maddesine ‘eşitlik ilkesinde’ yer alan madde herkesin kanun önünde eşit olduğu ifade edilmektir. ‘Cinsiyet nedeniyle ayrım yapılamaz aksi takdirde eşitlik ilkesine aykırılığa neden olacaktır’ denilmektedir. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesinin uluslararası sözleşmenin birinci maddesinde de bu noktaya değinilmektedir. Malatya’da uygulanan ‘pembe büs’ uygulaması, evrensel hukuk ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Bu uygulama pozitif değil, negatif bir ayrımcılığa neden olmakta, kadını sosyal hayattan soyutlamaktadır. Bu durum cinsiyet ayrımcılığını da pekiştirmektedir. Bu uygulama, ‘pembe büs’leri kullanmayan kadınlar için, ‘taciz istiyor, tacizi hak ediyor’ algısı yaratacaktır. Bu tür uygulamalar, toplu taşımalardaki cinsiyet uçurumunun daha da artmasına, toplu taşıma kullanmak zorunda olan kadınların daha fazla şiddetle karşı karşıya kalmasına neden olacaktır.”
Kiraz, pembe trambüs uygulaması nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve belediye yönetimi hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirtti.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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SİZİ KULLANANLAR SUÇLU SİZ DEĞİL? YAZIKLAR OLSUN BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAKTAN DAHA BIKIP USANMADINIZMI?
Herşeye itiraz başka yaptığınız birşey yok. Siz gelince ne yapacaksınız birazda onu söyleyin. Somut verilere dayanarak tabii
Enver Kiraz birazda karakavakta imarı bozulup tarım alanına dönüştürülerek mağdur edilen karakavaklıların sorunlarıyla ilgilensen. Orda alavere dalavere ile bir gecede insanların imarı kaldırılıp arsaları tarım alanına çevrildi bundan CHP olarak haberiniz var mı? İlla bu konuyla ilgilenmeniz için karakavağın yollarını pembeye mi boyayalım. Neden Ağababanız Meclis’te bu alanın imarının kaldırılmasıyla ilgili soru önergesi vermiyor? Apartmanların ortasında hiçbir sulama kaynağının olmadığı Malatya’nın göbeğinde neyin tarımı ??? Karakavaklılar sahipsiz mi???
Ne yazık ki Malatya da otobüslerde BAYANLAR a yaşlılara yer verme yok. Aslında birçok ilde yok. Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye de bir ilki gerçekleştirdi. Hakaten güzel oldu. Tebrik ediyorum. Biraz da Malatya daki ana cadde ve ara sokaklarda çukurlaşmış yollar çok bunların halledilmesi gerekir.Yavuz Selim mahallesi PAŞAKÖŞKÜNDEN yukarı çıkarken TOKİ ye giden ANA CADDE BERBAT. Yapılıyor denildi ama ne yazık ki ŞERİT çizgileri çekilerek SÜS yapıldı. AŞAĞIYA doğru yapmadılar. Bir de belediye çalışanları 2 saat çalışıyor 3 saatte yatıyorlar.DENETİM yapıp görün.
NEYİN TARTIŞMASINI YAPIYORSUNUZ ANLAMADIM
PEMBE.
SARI
MAVİ DEĞİL SORUN ZATEN ONLARA BİZİM GİBİ VATANDAŞ BİNİYOR
HEL DÖNÜNDE ARKANANIZA BAKIN BAKALIM
MALATYA BİZİ YÖNETENLER HANGİ MARKA CİPLERE BİNİYOR
MERCEDESDE DÖRT AY SIRA YOK
BMW SIRA YOK
SEN İSTERSEN EŞEK BİN GİT KARDAŞIM
KİMSENİN UMRUDA DEĞİL.
MÜNİBÜS 1.75
OTOBÜS 2.25 TERCİH SENİN…..
Enver efendi sabah ve akşam gel bin trambüslere o zaman karar ver konuş mahkemeye büroda oturmakla olmaz akıl hocalarının taktik vermesi ile olmaz il başkanlığı yerinde gör bak o zaman git mahkemeye bence isabettir pembe trambüs belediyeyi takdir ve tebrik ediyorum…
Değerli yorumcunun biri yazmış senin genel başkanın da 3. köprüyü istemezdi onu istemedi bunu istemezdi diye. Sen daha rte nin videolarını izlememişsin muhtemeln.3.köprü intihatdır diyen kişi yıllar öncesinde odur.Ayrıca Malatya erkeğini sapık gösteren bu uygulama çok saçma.Neden mi her gün önünden geçtiğin çevreyolu tranbüs durağında gördüğüm manzara bayanlar ile erkekler rahat rahat gidiyorlar.Bu uygulamayı destekleyen zihniyet bayanları düşündüğü için değil akape yaptığı için sürekli destekçi.Ama aslında doğru olan saygı ve sevgi çerçevesinde gerçek ahlakla yaşamak gerekli.Göstermelik ayrımlar sağlıyarak değil.Gören de diyecek ki bak kızlarımız için yapılan bir uygulama .Çok komiksiniz.Kızları okutmazlar günah derler okula göndermezler, ayrı tranbüs yapdırtır, doktora gider bayan doktor olmazsa eşimi muayene ettirmem der.. Zihniyet böyle olunca ne yaparsan yap engel olamazsın.Saygılar
akp nin besin kaynağı halkın duyarlı olduğu konuları ,kaşıyarak farklılık yaratıp nemalanmak.bu taktik liderlik hegemonyasının sonucudur.halkın isteği diye bir şey olamaz.sen bunu istiyorsun ,bu sana lazım denir.ışık görmüş tavşana dönersin
ne suçu be istemezsen binmezsin,senin liderinde aynı yolda ne yaparlarsa mahkeme yolunda
Örneğin,3.köprü,hava alanı,hızlı tren,duble yollar,daha çok gidersiniz mahkemelere,sizi kamyonlara bindirelim kurtulun otobüslerden
Yap-işlet-devret ile yapıldı o saydığın yatırımların çoğu, rakamları azıcık araştır bir daha övebilecek misin o yatırımları.
Ayranı yok içmeye, %40 zam gelmiş MTV’ye, Mazot 5, Benzin 5 kırkbeş, Asgari ücret 1 dörtyüz… Hala kalkmış duble yol, 3. köprü, hızlı tren diyorsun. Ha birde hastaneler vardı değil mi? İlaç kuyruğu olmayan… Başka? Kamyona binen biner de, Arkadaşım Sen hangi ulaşımı kullanıyorsun?
bayram araban varmı birader varsa %40 hayırlı olsun yoksa da el arabası ile devam et destekle