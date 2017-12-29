CHP’li Aldan’a Tepki

Malatya Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, 15 Temmuz’da sokağa çıkanlara hakaret eden CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’a tepki gösterdi.

Karabay, düzenlediği basın toplantısında CHP’li Aldan’ın 15 Temmuz gecesi, elleri silahlı, tank ve uçaklarla saldırıya geçen hain darbecilere karşı, vücutlarını siper edip meydanlara çıkarak hain darbeyi önleyen ve bu uğurda şehit ve gazi olanlara ‘İt sürüsü’ benzetmesi yaptığını hatırlatarak, Süha Aldan’ın amacının başta şehit yakınları olmak üzere, işgal darbe girişimine direnen halkı kışkırtmak olduğu ifade etti. Karabay, “Bu beyefendi haddini çok aşmıştır. Vatanı, milleti, bayrağı savunmak ne zamandan beri itlik oluyor. Bir şehit annesinin dediği gibi, ‘Biz, işgalci ABD’nin köpeği olmaktansa, vatanını korurken şehit olan itler olmayı tercih ederiz.’ 15 Temmuzda Allah’u Ekber nidalarıyla meydanları inleten şehitlerimiz ve gazilerimiz ve diğer vatandaşlarımız, ABD’nin uşaklığını yapan FETÖ’cülere karşı vatanlarını savunurlarken, bu beyefendinin lideri Bay Kılıçdaroğlu, Bakırköy belediye başkanının evinde hain darbecilerin milleti, meclisi, Polis Özel Harekat Merkezini bombalamalarını seyretmişlerdir. Bu Milletvekili de, bir an evvel darbecilerin başa geçip, onlara bağlılığını bildirmek için, kim bilir nerede saklanmış, korkuyla sokaklarda direnen aziz milletimizi seyretmiştir. Bu kafayla CHP’liler daha uzun yıllar iktidar olmayı göremeyecekler ve bu aziz milletten daha çok tokat yiyeceklerdir” şeklinde konuştu.

Hukukçular Derneği olarak son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyi desteklediklerini belirten Karabay, “Savcı kökenli bu milletvekilini şiddetle kınıyor, 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuzda destansı bir mücadele ve zafere imza atan Türk Milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ve bu bay milletvekilini savcılığa şikayet ediyoruz. Ayrıca da tüm milletimizi de, aziz şehitlerimize ve gazilerimize hakaret eden, onları aşağılayan bu vekil hakkında şikayette bulunmaya, tazminat davası açmaya davet ediyoruz” dedi.

iha