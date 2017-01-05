7 Kırsal Mahallenin Sorunları

Yeşilyurt CHP İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, Fatih, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy, Kuşdoğan ve Durullu kırsal mahallerini (köylerini) ziyaret etti. Küçükşahin, ziyaret esnasında muhtar ve mahalle sakinleri ile sohbet etti, sorunlarını saptadı.

Küçükşahin’in ziyaretleri ve saptadığı sorunlara ilişkin açıklaması şöyle:

“1. Fatih mahalle Muhtarı Nurettin Kaya ve mahalle sakinlerinin ifade ettiği sorun ve düşünceler

– Bizim yaşamsal sorunumuz tapu ile ilgili: 1930’lardan itibaren bu araziler üzerinde yaşıyor olmamıza rağmen elimizde tapumuz yoktur. Yıllardır üzerinde yaşadığımız araziler devletin arazisi olarak görülüyor.

– Bu konu ile ilgili olarak vatandaşların isyana varan söylemleri şunlardır:

* 200 yıllık bir köy olmamıza rağmen devletin tapu kayıtlarında görülmüyoruz.

* Biz 1930’lardan beri buradayız ancak halen buranın vatandaşı değiliz.

* Bizim olmayan yol, asfalt olsa ne olur, olmasa ne olur?

* Devletin yapmak istediği, bizi buradan kaçırtmaktır.

*Biz hep devletin yanındayız, aslında biz koyun gibiyiz.

* Biz kayıtta görülmüyoruz.

* Toprak killi, üçüncü sınıf toprak olmasına rağmen, şu an bizlerden senelik dönüm başına 360 TL. kira ücreti alınıyor. Ne kazanıyoruz ki bunu verebilelim.

* Burada toprak, bire beş veriyor.

2. Bindal mahalle sakinlerinin ifade ettiği sorunlar ve düşünceler

– 1930’lardan beri üzerinde yaşadığımız, ekip-biçtiğimiz topraklarımız; hazine, kendi atalarının olduğunu iddia eden şahıslar ve bizler arasında mahkemelik durumda. 1950 yılında başlayan mahkeme süreci 66 yıldır devam ediyor. Henüz sonuçlanmadı. Sonuçlanması da mümkün görülmemektedir.

– Bu konu ile ilgili olarak vatandaşların talepleri şunlardır:

* Bu sorunun mahkeme vasıtasıyla çözümlenmesi mümkün değildir. Siyasi iradenin el atması gerekir.

* Bu sorun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da iletildi. O da belediye başkanına çöz dedi. Ancak çözülen bir şey yok.

* Tek sorunumuz var; o da arazilerimizin tapularını alabilmemizdir.

* Topraklarımız mahkemelik olduğu için devlete kira da ödemiyoruz.

3. Karahan mahalle Muhtarı Sabahattin Sarıkaya ve mahalle sakinlerinin ifade ettiği düşünce ve sorunlar

– Boş olan okulu köy odası olarak kullanıyorum. Ancak okul binasının ve lojmanın bakıma ihtiyacı var. Çatısının aktarılması, çevresinin onarılması gibi üstesinden gelemeyeceğim sıkıntıları var. Devletin el atması gerekiyor.

– Mahallemizin bir bölümünde (yaklaşık 30 ev) kanalizasyon var, ancak kanalizasyonun döküldüğü fosseptik köyün içerinde bulunuyor. Kanalizasyonun 300 metre ileride bulunan Suriyelilerin hattına bağlanmasını talep ediyoruz.

– Genel anlamda mahallemizin kanalizasyona ihtiyacı var.

– Köyde internet çekmiyor.

– Açık tel elektrik kabloları ağaçların arasından geçiyor. Çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Mutlaka değiştirilmesi gerekiyor.

– Anayoldan köyün içine gelen 600-700 metrelik yol güzergâhında bulunan elektrik direklerinde sokak lambası yoktur. Köy çukurda olduğu için çok karanlık oluyor. Takılsın istiyoruz.

– Ekip biçmek için hazineden kiraladığımız arazilerimiz var. Mazot fiyatı, gübre fiyatı, tohum fiyatı dikkate alındığında kira bedelleri çok pahalıya geliyor. Elde edilen ürün bedeli ödenecek kiraya denk geliyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

4. Özal mahalle Muhtarı Bayram Şekeroğlu tarafından ifade edilen görüş ve sorunlar

– Özal mahallesinin ulaşım, yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon konularında sorunu bulunmamaktadır.

– Doğalgaz konusunda da müracaat yaptık, onun da gerçekleşeceğine inanıyoruz.

– Mahallemize lise yapılması konusunda hazine arazisinden yer gösterdik. Lise yapılmasını talep ediyoruz.

5. Kuşdoğan mahalle Muhtarı Muharrem Demir ve mahalle sakinlerinin ifade ettiği düşünce ve sorunlar

– Hazine arazisi üzerine yapılmış olan evlerimizin bazılarının tapusu yoktur. Bu sorunumuzu sonlandırabilmek için hazine arazilerinin satışını bekliyoruz.

– Sulama suyu sıkıntımız var. Bu sıkıntımızın giderilebilmesi için Durullu, Fatih, Kuyulu ve Kuşdoğan mahalle arazisine, Elemendik’ten gelen sulama kanallarının yapılmasını istiyoruz. (Türkiye genelinde iki belediye bu tür kanalları yapmayı üstlenmiş, Malatya Büyükşehir Belediyesi de bu kanalların yapımını üstlenebilir.)

– Mahallemizde bulunan konutların bir bölümü kanalizasyon şebekesine bağlı değil. Daha az koku ve daha çok sağlık için kanalizasyona bağlı olmayan evlerin de şebekeye bağlanmasını talep ediyoruz.

– Sondajla çekilerek depoya basılan ve oradan dağıtılan içme suyu deposu yetersiz. İlave su deposuna ihtiyacımız var.

6. Çayırköy mahalle Muhtarı Yusuf Kurt ve mahalle sakinlerinin ifade ettiği düşünce ve sorunlar

– Suriyelilerin kaldığı kampın kanalizasyon boruları Çayırköy arazisi içerinde tıkanmış, ortalık rezillik içerisinde, bir an önce onarılmasını istiyoruz.

– Sulama suyu sıkıntımız mevcut.

– Köyün yerleşim alanı, arazi yapısından dolayı çok sıkıştı. Bu sıkıntıyı giderebilmek için, açılması planlanan Kuzey Çevre Yolu güzergâhına yakın bir alanın konut alanı olarak belirlenmesini talep ediyoruz.

– Muhtarlık binası mevcut değil. Taziye, mevlit, düğün gibi ihtiyaçları da karşılayacak şekilde bir muhtarlık binası yapılmasını istiyoruz.

– Mevcut olan okulumuzda dört sınıf birlikte ve tek bir odada ders yapıyor. Dolayısıyla verilen eğitimin çocuklarımız için yeterli olmayacağı kanaatindeyiz.

7. Durullu mahallesinde görüştüğüm bir vatandaşın ifade ettiği sorunlar

– Köyün kanalizasyon sistemi mevcut değil. Her evin arkasında bir fosseptik var. Atık sularımız orada toplanıyor. Bu da özellikle yazın koku ve böcek problemi doğuruyor.

– Yollar parke taşı ile döşendi, ancak kanalizasyon için yine kazmak zorunda kalacaklar.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi