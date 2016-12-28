CHP’li Başkandan MASKİ’ye Su Soruları

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, kentte yaşanan içmesuyu sıkıntısı ve yetkililerin açıklamaları karşısında, bazı sorular yöneltti.

Şahin’in içmesuyu sorunu ile ilgili açıklaması ve soruları şöyle:

“Yeni Malatya gazetesi, 27 Aralık 2016 günü “53 mahallede 45 gün süreyle gece su kesintisi yapılacak” başlığı ile verdiği haberde “MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ‘Yağış miktarının 2015 yılına oranla yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağımızdan 2016 Ağustos ayına göre toplamda 1.000 litre düşüş yaşanmıştır. Son bir ayda 300 litre düşüş var. Sistemimizde herhangi bir arıza olmamasına rağmen su yetmemektedir.” denmektedir.

Bu haberden, “Biz her şeyi düzgün götürüyoruz. Sistemde arıza yok, kayıp kaçak yok. Biz suyu olması gerektiği şekilde yönetiyoruz. Ancak suç doğada.” şeklinde anlaşılıyor.

Oysa, Yeni Malatya gazetesi, 28 Ekim 2016 tarihinde “Bu nasıl bir hoyratlıktır, israftır!” başlığı ile, ilimizi ziyaret eden ve brifing alan Bakan Özhaseki’nin şu sözlerini vermişti: “Bakan Özhaseki, ‘Dün Malatya’da tüm Sular İdaresi’nin toplantısı vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi çok da başarılı bir belediye. MASKİ Genel Müdürü çıktı sunum yapıyor, kayıp kaçak oranlarını verdi, yüzde 70. Bu nasıl bir hoyratlıktır, bu nasıl bir israftır? Suyun yönetilmesi lazım, yönetmezsek bir felaket bekliyor kapıda…”

Yapılmakta olan su kesintileriyle ilgili halkımızın aydınlatılması için sorularım şunlardır:

– Gündüzbey kaynaktan verilen su miktarı ne kadar?

– Abonelere dağıtılan su miktarı ne kadar? Başka bir ifadeyle, verilen hizmet karşılığında parasını aldığınız su miktarı ne kadar?

– Kayıp kaçak var mı?

– Aylık tahsil ettiğiniz su parası kaç liradır?

– Ekim 2016 içerinde Bakana söylenen yüzde yetmişlik kayıp kaçak giderilebildi mi?

– Bakana ifade edilen kayıp kaçak önlenebilse, toplanan gelirde (parada) bir değişiklik olmadan, ton başına birim fiyatlar kaça düşer?

– Bakana ifade edilen kayıp kaçak önlenebilse, ton başına tahsil edilen birim fiyat değişmediği durumda belediyenin elde edeceği su geliri ne kadar olur? ”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com