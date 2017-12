Battalgazi İlçe Kongresi’nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bizi fezleke ile korkutmaya çalışıyorlar. Bir şey daha söylüyorum, bunların nihai amacı, 2019’a giderken önlerindeki engeli temizlemeye çalışıyorlar. Yakında CHP’yi kapatma girişiminde bile bulunabilirler. O fezleke bizi korkutamaz” dedi. CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Bahattin Öner seçildi.

Ağbaba, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Battalgazi ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, CHP’nin “kurumsal saldırı altından olduğunu” savundu.

Geçen hafta CHP yöneticilerinin tamamı için fezleke hazırlandığını ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasının istendiğini aktaran Ağbaba, “Terör örgütlerine destek olduğumuz ifade ediliyor, o fezlekeyle. Bir siyasi partinin görevi ülkede bir olay yaşandığında o olayla ilgili düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmaktır. Cumhuriyet gazetesine baskın olduğu zaman görüşlerimizi açıkladık. Bizi fezleke ile korkutmaya çalışıyorlar. Bir şey daha söylüyorum, bunların nihai amacı 2019’a giderken önlerindeki engeli temizlemeye çalışıyorlar. Yakında CHP’yi kapatma girişiminde bile bulunabilirler. O fezleke bizi korkutamaz. Burada huzurunuzda söylüyorum, sonu ölüm olursa ölüm, her bedeli ödemeye hazırız. Bu ülkede demokrasinin, cumhuriyetin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. CHP’nin her üyesi, milletvekili, genel başkan yardımcısı bu konuda her türlü bedeli ödemeye hazır. Öyle ceza, fezleke bizi korkutamaz. Bedeli ölüm de olsa bir kez daha korkmayacağımızı ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Ağbaba, CHP’ye oy veren ve partisine ihanet etmeyen herkesin kendisinin kardeşi, akrabası olduğunu vurgulayarak, “Önemli olan Veli Ağbaba’yı sevmemeniz değil, altı oklu kurumu sevmeniz. Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmeniz. Bu kongre bitecek, kim kazanırsa kazansın küsmememiz lazım. Bakın Malatya’da oyumuz düşüyor, düştü. Kendi üzerime payımı alıyorum, her türlü eleştiriyi de kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP’nin kongrelerinin hiçbir partinin kongrelerine benzemediğini belirterek “Cumhuriyet Halk Partisi’de hiçbir partiye benzemeyen hem kuruluşu itibariyle hem bugüne gelişi itibariyle, sürdürdüğü anlayış ile her siyasi partiden farklı bir anlayışı ortaya koyuyor. CHP’nin kökleri kuvayi milliye, ulusal kurtuluş savaşına dayanmakta, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş iki büyük eserinden birisi. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize iki önemli emanetinden birisi. Biri layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti, bir diğeri CHP’dir. Onun için bu partide sizlerle bu ulu çınarın gölgesi altında, bu büyük çatının altında bu ailenin bir ferdi olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum. 94 yıllık bir parti kökleri tarihimizin derinliklerinde ama dalları geleceğe uzanan dünün, bugünün ve yarının partisi” dedi.

CHP Battalgazi İlçe Kongresinde iki aday yarıştı. Bahattin Öner (yandaki fotoğrafta) 127, Vahap Altunok 59 oy aldı. Sendikacı Bahattin Öner CHP Battalgazi İlçe Başkanı seçildi.

CHP Yeşilyurt İlçe Kongresi de 3 Aralık Pazar günü Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

AA- iha