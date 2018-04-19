Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

Meltem Bozoflu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Cici Babam’ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Meltem Bozoflu

Oyuncular: Mahir İpek, Yasemin Çonka, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Eray Akyamaner

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

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