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Malatya Haber -

Cici Babam

Cici Babam
  • 20.04.2018
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Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

Meltem Bozoflu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Cici Babam’ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Meltem Bozoflu
Oyuncular: Mahir İpek, Yasemin Çonka, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2017 (105 dk)
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma
Senaryo: Murat Kepez, Eray Akyamaner
Yapımcı Firma: BKM
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

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