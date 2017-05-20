“Ciddi Anlamda İlgi Var”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; Akçadağ’da levent Vadisini ziyaret ederek, burada zaman zaman izleyenlerin nefeslerini tuttuğu Slackline gösterilerini izledi. Bakan Tüfenkci, Slackline gösterisi için, “Cesaretin ve bilginin birleştiği bir spor dalı” yorumunu yaptı.

NEFESLER TUTULDU…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ belediyesi tarafından düzenlenen Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali’nin etkinliklerini izledi. Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir belediye Baştkanı Ahmet çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve il yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette bakan Tüfenkci; burada iki nokta arasında gerili naylon ya da polyester’den yapılmış bir ip üzerinde dengede hareket etmenin amaçlandığı Slackline gösterilerini izledi.

Slackline gösterisinde sporcular yaklaşık 200 metre yükseklikte iki kaya arasındaki boşluğu ip üzerinde yürüyerek geçiyorlar. Bakan Tüfenkci ve vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, zaman zaman dengelerini kaybederek ipten düşen sporcuların durumu karşısında ise nefesler tutuluyor.

TURİZM VE DOĞA SPORLARI VADİSİ OLACAK…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; Levent Vadisinin turizme ve doğa sporlarına kazandırılacağını belirterek; “Bu Vadide ip üzerindeki dünya denemesi başarıyla sonuçlandı. Ve yamaç paraşütü ve diğer aktivitelerden dolayı tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda ilgi var. İnşallah buraların düzenlenmesi ile beraber bu vadinin Türkiye’de özellikle tanıtıldıktan sonra dünya çapında bir vadi olarak literatüre geçmesi önemli. Bu tür aktiviteler ve etkinlikler bu vadinin tanıtılması hem Akçadağ’ımız, hemde Malatya’mız için önemli olduğunu düşünüyorum. Güvenlik anlamında da gerçekten güvenli bir vadi. Dolayısıyla Türkiye’de bu vadinin kısa zamanda hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

CESARET VE BİLGİNİN BİRLEŞTİĞİ SPOR…

“İpten geçen rekortmenleri gördünüz. İnsan bakarken korkuyor, siz ne hissettiniz?” sorusuna ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: “Cesaretin ve bilginin birleştiği bir spor dalı. Tebrik ediyoruz. Baktığımız zamanda gerçekten dünya çapında aktivite sağlayan sporcularımız. Malatya’da Levent Vadisini onlar da yeni keşfediyorlar. Umuyoruz ve diliyoruz ki, bu kısa sürede yayılır ve önümüzdeki sene daha farklı spor dallarında ve ilgini daha da artacağına inanıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com