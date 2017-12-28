“Ciddi Bir İstihdam Oluşacak”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Malatya’nın Ocak-Kasım 2017 yılı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,52 artarak, 325 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki toplantı tutanağı ve Kasım ayı mizanı okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda daha sonra 2018 tahmini bütçesi okundu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018 tahmini gelir ve gider bütçesi 5 milyon TL olarak açıklandı. 2018 bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.

“EN UCUZ, KALİTELİ VE HIZLI HİZMETİ VEREN ODAYIZ”

2018 tahmini bütçesinin kabul edilmesinin ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oda çalışmaları hakkında bilgiler vererek, gündeme ilişkin konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Erkoç, 2018 tahmini bütçesine ilişkin, “Bütçeyle alakalı son 10 yıldır özellikle zorunlu olmayan hiçbir aidatta artırıma gitmedik. Bu üyelerimize hizmet anlamında büyük bir mana ifade ediyor. Özellikle de son dönemlerde gelirlerimizin, odamızın da gelirleri dikkate alınarak bu süreçte artırıma gitmedik. En ucuz, en hızlı, en kaliteli hizmeti vermeye gayret gösteren odayız” değerlendirmesinde bulundu.

“İŞ DÜNYASI OLARAK YARINLARDAN UMUTLUYUZ”

2018 yılının Malatya’ya, Türkiye’ye, Türk milletine, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Erkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin umutlarını yaralamaya çalışanlara karşı millet olarak dünya görüşü ne olursa olsun bir ve beraber olduk, yan yana ve omuz omuza durduk. Şundan eminiz ki ülkemizin geleceğine; iyiye, doğruya, güzele doğru hayallerimiz, ümitlerimiz her türlü karanlığı yok edecek kadar büyük ve güçlüdür. 2018’de huzur hakim olsun, dünyanın her yerinde barış olsun, ekonomide yapılacak reformlarla birlikte daha da güzel günlere ulaşacağız. Biz iş dünyası olarak yarınlardan umutluyuz. Geriye baktığımızda darbe ve terörün canlarımıza kıydığı kötü günler yaşadık. Ancak dik duruşumuzu, mücadele azmimizi ve gelecekle ilgili hedeflerimizi hiç değiştirmedik. Bölgede ciddi anlamda bir ateş çemberi içerisindeyiz. 2016 yılında yaşanan darbe girişimiyle birlikte ülke sıkıntılı günler geçirdi. Ama bu ülkede siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesin kenetlenerek bu darbenin karşısında dimdik durması ve bu olayı bertaraf etmesi dünyanın hiçbir devletine nasip olacak bir feraset değildir. O anlamda bir daha bu günleri yaşamamamız için, birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize hoşgörü ve sevgiyle yaklaşarak bu ülkenin bölünmesine, parçalanmasına fırsat vermemek için hepimize, özellikle iş dünyamıza ciddi görevler düşüyor.”

“DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR”

Erkoç, İsrail’in Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesi ve ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını eleştirerek, şunları söyledi: “Kudüs, üç dinin kutsal mekanıdır. Kudüs, üç din içinde önemli bir yer tutuyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) oylamasından sonra alınan karar, dünyanın beşten büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Biz, Filistin’de zulme uğrayan, mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin bir an önce huzura, sükûnete, barışa ve kardeşliğe ulaşmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. Kirli emelleri terörist bir uygulamayla, terör devleti uygulamasıyla oradaki zulmün sonlanmasını yürekten temenni ediyorum.”

“SANAYİCİMİZ, TÜCCARIMIZ YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDI”

Türkiye’nin büyüme rakamlarına da değinen Erkoç, “Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olması iş dünyasına büyük bir moral verdi. Bu başarıyı nitelikli ve sürdürülebilir kılarak, taçlandırmalıyız. Hem son çeyrekteki yüzde 11’lik hem de 9 aylık yüzde 7,4’lük büyüme oranımızla dünyada gıptayla bakılan, pozitif ayrışan ve yıldızı parlayan bir ülke haline geldik. Çin ve Hindistan gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip ülkelerin yüzde 7’nin altında kaldığı bir dönemde Almanya’dan 4, Amerika Birleşik Devletleri’nden de neredeyse 5 kat hızlı büyüdük. Ekonomideki seferberlik ruhuyla başladığımız, bir yılda devletimizin sunmuş olduğu destekler ve özel sektörümüzün güçlü adımlarıyla elde ettiğimiz bu rakam bizlere büyük moral aşıladı. Tüccarımız, sanayicimiz, üreticimiz olumsuzluklara kulağını tıkadı, ileriye bakarak yeni bir başarı hikayesi yazdı. 2018 yılı da dünyada dış ticaretin gelişeceği ve Türkiye’nin de bulunduğu pazarlarda gücünü daha da artıracağı bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki sıkıntıları bildiklerini kaydeden Erkoç, “Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 2018 yılı içerisinde tekrar devreye sokularak, kredi ihtiyacı duyan işletmelerimize, iş dünyamıza kredi desteğinin devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü geçen dönem Türkiye genelinde yaklaşık 250 milyarın üzerinde bir kredi desteği verildi, yine 2018 yılında bu desteğin devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

“OSB’DE KİRACI SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ”

Erkoç, OSB’deki kiracı sorununun çözüldüğünü ifade ederek, “OSB’deki kiracıyla ilgili sıkıntılar, Pazartesi günü Resmi Gazete ile sonlandı. Son dönemde birden başka kiracıya yer kiralamak kanunen yasaktı. Bu düzeltilme yapıldı. Bundan böyle atıl vaziyette duran veya kardeşler arasında, aile hukuku arasında sıkıntısı olan işletmeleri başka bir kiracıya kiralamanın yolu ve önü açılmış oldu. Biz her toplantıda bunu dile getirmiştik. Bundan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da emeği var” diye konuştu.

“13 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM GERÇEKLEŞTİRDİK”

İstihdam Seferberliğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya katıldıklarını anlatan Erkoç, “Cumhurbaşkanımız TOBB’daki bir toplantıda, her işletmenin her ildeki üye sayısı kadar istihdam sağlanmasını ifade etmiş ve bunu ikiye çıkartmıştı. Bizimde faal üyemiz 5 bin 500 ve 11 bin istihdamı gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Bugün aldığımız rakamlara göre Malatya’da 13 binin üzerinde bir istihdam gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“CİDDİ BİR İSTİHDAM OLUŞACAK”

Erkoç, 3. OSB ikinci etap kısmın ihalesinin gerçekleştirildiğini kaydederek, şunları söyledi:

“347 hektarlık, yani 3 bin 470 dönümlük bir alanının altyapı ihalesini gerçekleştirdik. İşyeri teslimini yaptık. Yaklaşık 45 milyon bir yatırım. Yüzde 43,21 kırımla gitti, maliyeti, 25,5 milyon civarında. Malatya’mıza hayırlı olsun. İş bitirme süresi bir yıl. Burada 88 parsel üretildi. Bu altyapıyla birlikte arsa ihtiyacı duyan işletmelerimize, iş dünyamıza burayı dağıtacağız. İnşallah burada ciddi bir istihdam oluşacak. Birinci etabın altyapı ihalesini çoktan bitirmiştik. Parselasyon dağıtımlarını gerçekleştirmiştik. Doğalgaz sıkıntısı vardı, bu hafta sonu itibariyle de birinci etapta doğalgaz hizmete girecek.”

TİM verilerine göre Malatya’nın ihracat rakamlarını da aktaran Erkoç, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Malatya’nın Ocak-Kasım 2017 yılı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,52 artarak, 325 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat sektörlerini kuru meyve ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, su ürünleri ve hayvansal mamulleri oluşturdu” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com