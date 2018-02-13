Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediyesinin her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olduğunu belirten ESKKK Başkanı Ali Evren, esnafların bir araya toplanması için talepte bulundu. Evren, “Malatya genelinde birçok alanda hizmet veren esnaflarımızın bir araya toplanabileceği bir Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması çok önemli. Sizlerin belirleyeceği bu alanlarda, esnaflarımızın teknolojik gelişmeleri de takip ederek hizmet üreteceğine inanıyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.” dedi.

Çakır: Ciddi çalışmalarımız var

Esnafların sanayi sitelerinde toplanmasının Malatya için çok faydalı olacağına inandığını belirten ve bu konuda ciddi çalışmalarının olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise “Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yoğun olarak bulunduğu şehir merkezindeki mekânları yenileyerek açık AVM’lere dönüştürdük. Sanayi Sitesi esnaflarımızın, kerestecilerimizin, mobilyacılarımızın ve mermercilerimizin kendilerine ait birer sitelerinin olması hem şehir düzeni açısından hem de sektörün gelişmesi anlamında çok önemli. Yeni sanayi sitelerinin oluşturulması için yer belirlenmesi noktasında ciddi çalışmalarımız bulunuyor. Bu kapsamda esnaflarımızla ve sizlerle toplantılar yaparak önerilerinizi değerlendiriyoruz. Sanayi bölgelerinin gelişmesi ve yenilenmesi noktasında Bakanlığımızın çıkarmış olduğu yasalar esnaflarımız için büyük bir şans. Esnaflarımıza bir arada hizmet verebilecekleri mekânlar oluşturma gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

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