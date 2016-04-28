“Malatya’ya Karma Teşvik Gerekli”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya için sektörel değil, karma teşvik sisteminin gerekli olduğunu söyledi.

MTSO, Nisan ayı meclis toplantısını oda toplantı salonunda gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

2016 yılı Mart ayı mizanının okunup, oylanmasından sonra MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bursa kent merkezinde Ulu Camii yakınında meydana gelen bomba saldırısını kınayan Erkoç, bir daha bu tür terör olaylarının yaşanmaması temennisinde bulundu.

Erkoç, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “İnşallah terörden ve kandan beslenmek isteyenler emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bu terör olayını şiddetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.

“MALATYA İÇİN SEKTÖREL DEĞİL, KARMA TEŞVİK GEREKLİ”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde işadamlarıyla bir toplantı yapıldığını hatırlatan Erkoç, sanayicilerin sorunları ve problemlerle ilgili Bakan Tüfenkci’ye sunum yaptıklarını ifade etti.

Erkoç, “Yeni teşvik sistemi içerisinde sektörel değil, karma bir teşvik sisteminin Malatya için gerekli olduğunu, son dönemde ülkemizde yaşanan sıkıntılardan dolayı özellikle Güneydoğu’da ve bu bölgede ciddi yatırım talebi almadığımızı ifade ettim. Yatırımcıları çekmemiz için farklı teşvikler verilmesi gerektiğini, özellikle bu bölgeler için önemine değindim. Genelde de baktığınızda ülke ciddi bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde öncelikle yatırımdan önce ülkenin huzuru, sükûneti, birlik ve beraberliğidir. Bu anlamda yatırım ikinci sıraya düşmüş oluyor. Ama bu sıkıntılar elbette bitecek. Bu ülke, büyük bir ülke ve bu millet, büyük bir millet. Bu işinde üstesinden rahatlıkla gelinecektir. İnşallah komşularımızda ve bizim bölgemizde terör olayları sonlandıktan sonra iş dünyasının önü açılacak diye umut ediyoruz” diye konuştu.

“TARIMI GÖZ ARDI ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Tarımın Malatya için önemine değinen Erkoç, şunları söyledi: “10. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Tarım Fuarı yapıldı. Sanayileşirken, tarımı göz ardı etmenin mümkün olmadığını her fırsatta ifade ediyoruz. Özellikle Malatya tarıma dayalı kayısıyla da gelişen bir kent. Sanayide gelişmeyi gerçekleştirmek için yeni teknolojileri, yeni tarım makinelerini kullanmamız gerekiyor. Bu artık bölgede ciddi anlamda tutan bir fuar. Fuara, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve komşu ülkelerden gelen firmalarda vardı. Tarımı göz ardı etmemiz mümkün değil. Gelişmiş ülkelere baktığımızda da tarıma desteğin ciddi şekilde olduğunu görüyoruz.”

“KAYISIYA ALAN BAZLI DESTEK VERİLMELİ”

Erkoç, kayısıya ala bazlı destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Kayısının alan bazlı desteğin hatta bölgesel desteğin verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Son don olaylarıyla yaşanan sıkıntının boyutunu da biliyoruz. Özellikle Mart ayı içerisinde ve 22 Nisan’da meydana gelen don olayları, Malatya kayısı üreticilerini ciddi şekilde zarara sokmuştur. İnşallah bu zararın telafisi içinde çalışmalar devam ediyor. Hükümetimizden beklentimiz üreticinin bu anlamda sıkıntılarının önüne geçmek için, alan bazlı destek verildiği taktirde her sene bu sıkıntıyı üreticilerimiz yaşamamış olur” şeklinde konuştu.

“İHRACAT RAKAMLARINDA ARTIŞ VAR”

Erkoç, ihracat rakamlarında geçen yılın Mart ayına göre artış olduğunu kaydederek, “2016 Mart ayı ihracat rakamımız, geçen yılın Mart ayına göre yüzde 30’luk bir artış göstermiş. 2015 yılı Mart ayı içerisindeki ihracat rakamı 22 milyon Dolar iken 2016 Mart ayı ihracat rakamı 28 milyon Dolara çıkmış. 2916 yılı üç aylık rakama baktığımız zaman 80 milyon Doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmişiz. 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir artış söz konusu. Ama biz unu Malatya için yeterli görmüyoruz. Malatya’nın hedefinin bir milyar dolar olması gerekiyor” dedi.

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un konuşmasının ardından meclis toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com